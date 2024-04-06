https://crimea.ria.ru/20240406/pedofilam-zaprescheno-poseschat-mesta-skopleniya-detey---zakon-1136334690.html

Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон

Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T16:14

2024-04-06T16:14

2024-04-06T16:26

владимир путин (политик)

закон и право

общество

безопасность

дети

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Нововведение дополнит закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"."Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: ...запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - говорилось в законопроекте.Жестокие преступления против детей в Крыму >>Исключение составляют случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.Госдума отклонила ряд поправок, предлагавшихся на стадии законопроекта, включая предложения депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания местонахождения поднадзорных педофилов. Как отмечалось в таблице поправок, рекомендованных комитетом к отклонению, в них не урегулированы вопросы финансового обеспечения затрат на приобретение и техобслуживание таких браслетов, они также не учитывают требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключенияБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детейДепутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады

https://crimea.ria.ru/20240207/pedofil-iz-kryma-poluchil-20-let-za-nasilie-nad-sobstvennymi-docheryami-1134766854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, общество, безопасность, дети, россия, новости