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Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон
Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T16:14
2024-04-06T16:26
владимир путин (политик)
закон и право
общество
безопасность
дети
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Нововведение дополнит закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"."Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: ...запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - говорилось в законопроекте.Жестокие преступления против детей в Крыму &gt;&gt;Исключение составляют случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.Госдума отклонила ряд поправок, предлагавшихся на стадии законопроекта, включая предложения депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания местонахождения поднадзорных педофилов. Как отмечалось в таблице поправок, рекомендованных комитетом к отклонению, в них не урегулированы вопросы финансового обеспечения затрат на приобретение и техобслуживание таких браслетов, они также не учитывают требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключенияБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детейДепутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
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владимир путин (политик), закон и право, общество, безопасность, дети, россия, новости
Педофилам запрещено посещать места скопления детей - закон

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

16:14 06.04.2024 (обновлено: 16:26 06.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Нововведение дополнит закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
"Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: ...запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - говорилось в законопроекте.
Жестокие преступления против детей в Крыму >>
Исключение составляют случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.
Госдума отклонила ряд поправок, предлагавшихся на стадии законопроекта, включая предложения депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания местонахождения поднадзорных педофилов.
Как отмечалось в таблице поправок, рекомендованных комитетом к отклонению, в них не урегулированы вопросы финансового обеспечения затрат на приобретение и техобслуживание таких браслетов, они также не учитывают требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ (осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом).
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