https://crimea.ria.ru/20231216/deputaty-khotyat-zapretit-sudimym-za-pedofiliyu-poseschat-shkoly-i-detsady-1133601603.html
Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
Лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается запретить посещение детских учебных... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T20:02
2023-12-16T20:02
2023-12-16T20:02
государственная дума рф
закон и право
дети
школа
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается запретить посещение детских учебных заведений, соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы, пишет РИА Новости.При этом уточняется, что исключения могут быть для тех случаев, когда поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вел интимную переписку с детьми: крымчанину вынесли приговорДжанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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государственная дума рф, закон и право, дети, школа, детский сад
Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
Депутаты Госдумы предлагают запретить судимым за педофилию посещать учебные заведения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается запретить посещение детских учебных заведений, соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы, пишет РИА Новости.
"Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", – говорится в проекте документа.
При этом уточняется, что исключения могут быть для тех случаев, когда поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.
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