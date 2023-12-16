https://crimea.ria.ru/20231216/deputaty-khotyat-zapretit-sudimym-za-pedofiliyu-poseschat-shkoly-i-detsady-1133601603.html

Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады

Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады

Лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается запретить посещение детских учебных... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T20:02

2023-12-16T20:02

2023-12-16T20:02

государственная дума рф

закон и право

дети

школа

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается запретить посещение детских учебных заведений, соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы, пишет РИА Новости.При этом уточняется, что исключения могут быть для тех случаев, когда поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вел интимную переписку с детьми: крымчанину вынесли приговорДжанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, дети, школа, детский сад