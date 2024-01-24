https://crimea.ria.ru/20240124/pensioner-pedofil-iz-kerchi-prigovoren-k-17-godam-zaklyucheniya-1134422367.html
Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключения
Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключения - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключения
Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу о половых преступлениях против несовершеннолетних в Керчи. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T11:20
2024-01-24T11:20
2024-01-24T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу о половых преступлениях против несовершеннолетних в Керчи. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и крымского главка СК РФ.Установлено, что 65-летний житель Керчи пользовался доверительным отношением несовершеннолетних, так как являлся давним знакомым их родителей. В период с апреля по май 2023 подсудимый совершал преступления сексуального характера в отношении малолетних 2011 и 2012 годов рождения. А также развратные действия в отношении еще одной девочки 2010 года рождения.Рассмотрев дело по существу, Верховный суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься связанной с детьми деятельностью сроком на восемь лет.Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детейДепутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсадыЗа насилие над ребенком крымчанина осудили на 13 лет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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приговор, суд, керчь, верховный суд крыма, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма
Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключения
Верховный суд Крыма вынес приговор керченскому педофилу – 17 лет заключения
11:20 24.01.2024 (обновлено: 11:21 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу о половых преступлениях против несовершеннолетних в Керчи. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и крымского главка СК РФ.
Установлено, что 65-летний житель Керчи пользовался доверительным отношением несовершеннолетних, так как являлся давним знакомым их родителей. В период с апреля по май 2023 подсудимый совершал преступления сексуального характера в отношении малолетних 2011 и 2012 годов рождения. А также развратные действия в отношении еще одной девочки 2010 года рождения.
"Старшая девочка сделала аудиозапись на мобильный телефон, зафиксировав обстоятельства противоправных деяний, – говорится в сообщении крымского главка СК РФ. – Подозреваемый был оперативно задержан и заключен под стражу".
Рассмотрев дело по существу, Верховный суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права заниматься связанной с детьми деятельностью сроком на восемь лет.
Приговор в законную силу не вступил.
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