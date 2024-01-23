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Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T11:03
2024-01-23T11:03
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общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Следователи установили, что 54-летний мужчина убеждал девочек шести и семи лет делать фото интимного характера. За это он давал им поиграть в видеоигры на своем телефоне. Как уточнили в прокуратуре Севастополя, дети рассказали о произошедшем родителям, а те обратились в полицию. После этого мужчину задержали и заключили под стражу.Согласившись с позицией прокуратуры города, суд признал мужчину виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении двух и более несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста". Кроме того, с виновного взыскали 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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закон и право, севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком, общество, дети, приговор, новости крыма
Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей

В Севастополе бывшего охранника детсада приговорили к 8 годам колонии за растление детей

11:03 23.01.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
Следователи установили, что 54-летний мужчина убеждал девочек шести и семи лет делать фото интимного характера. За это он давал им поиграть в видеоигры на своем телефоне.
Как уточнили в прокуратуре Севастополя, дети рассказали о произошедшем родителям, а те обратились в полицию. После этого мужчину задержали и заключили под стражу.
Согласившись с позицией прокуратуры города, суд признал мужчину виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении двух и более несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста".
Его приговорили к восьми годам лишения свободы, которые он должен провести в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина на 15 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, и обязан пройти принудительное лечение у психиатра.
Кроме того, с виновного взыскали 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Закон и правоСевастопольПрокуратура города СевастополяКрымский СледкомОбществодетиПриговорНовости Крыма
 
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