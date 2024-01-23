https://crimea.ria.ru/20240123/byvshemu-okhranniku-detsada-v-krymu-vynesli-prigovor-za-rastlenie-detey-1134393619.html

Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей

Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей

Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T11:03

2024-01-23T11:03

2024-01-23T11:03

закон и право

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Следователи установили, что 54-летний мужчина убеждал девочек шести и семи лет делать фото интимного характера. За это он давал им поиграть в видеоигры на своем телефоне. Как уточнили в прокуратуре Севастополя, дети рассказали о произошедшем родителям, а те обратились в полицию. После этого мужчину задержали и заключили под стражу.Согласившись с позицией прокуратуры города, суд признал мужчину виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении двух и более несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста". Кроме того, с виновного взыскали 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

севастополь

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2024

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закон и право, севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком, общество, дети, приговор, новости крыма