https://crimea.ria.ru/20231227/okhrannik-detskogo-sada-v-sevastopole-priznan-vinovnym-v-rastlenii-malyshey-1133839239.html

В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото

В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото - РИА Новости Крым, 27.12.2023

В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото

Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T12:56

2023-12-27T12:56

2023-12-27T13:01

крымский следком

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севастополь

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Подозреваемому предъявлено обвинение. За преступление в отношении двух и более несовершеннолетних ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело в отношении севастопольца было возбуждено в июле, в ходе проверки по сообщениям в соцсетях. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, происшествия, общество, крым, севастополь, дети, закон и право