https://crimea.ria.ru/20231227/okhrannik-detskogo-sada-v-sevastopole-priznan-vinovnym-v-rastlenii-malyshey-1133839239.html
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото - РИА Новости Крым, 27.12.2023
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T12:56
2023-12-27T12:56
2023-12-27T13:01
крымский следком
происшествия
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севастополь
дети
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Подозреваемому предъявлено обвинение. За преступление в отношении двух и более несовершеннолетних ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело в отношении севастопольца было возбуждено в июле, в ходе проверки по сообщениям в соцсетях. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
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крымский следком, происшествия, общество, крым, севастополь, дети, закон и право
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
В Севастополе охранник детского сада заключен под стражу за растление 6 и 7-летних детей
12:56 27.12.2023 (обновлено: 13:01 27.12.2023)