Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231227/okhrannik-detskogo-sada-v-sevastopole-priznan-vinovnym-v-rastlenii-malyshey-1133839239.html
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото - РИА Новости Крым, 27.12.2023
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T12:56
2023-12-27T13:01
крымский следком
происшествия
общество
крым
севастополь
дети
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133839349_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_2681b5362332d06ee8d92cbfd2e7e948.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Подозреваемому предъявлено обвинение. За преступление в отношении двух и более несовершеннолетних ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело в отношении севастопольца было возбуждено в июле, в ходе проверки по сообщениям в соцсетях. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в СевастополеСевастопольца будут судить за половые преступления против дочерейКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133839349_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df8a365b09245854a36a10117ccca337.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, происшествия, общество, крым, севастополь, дети, закон и право
В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото

В Севастополе охранник детского сада заключен под стражу за растление 6 и 7-летних детей

12:56 27.12.2023 (обновлено: 13:01 27.12.2023)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяОхранник детского сада в Севастополе признан виновным в растлении малышей
Охранник детского сада в Севастополе признан виновным в растлении малышей
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении охранника детского сада, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
"Установлено, что в летний период текущего года 54-летний мужчина, взамен представленной возможности поиграть в видеоигры, убеждал 6 и 7-летних воспитанниц одного из детских садов района, где он работал охранником, делать фото интимного характера", - говорится в сообщении регионального СК.
Подозреваемому предъявлено обвинение. За преступление в отношении двух и более несовершеннолетних ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении севастопольца было возбуждено в июле, в ходе проверки по сообщениям в соцсетях. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей
Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
 
Крымский СледкомПроисшествияОбществоКрымСевастопольдетиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
13:19Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
12:56В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
12:47Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
12:33Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева
12:26Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован
12:12Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
12:01Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
11:46Иномарка сбила восьмилетнего мальчика под Симферополем
11:23Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
11:17В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
11:11ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
10:48Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
10:18Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма
10:07Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации
09:56Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогноз
09:44Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
09:20В крымских электричках подорожают билеты: направления и цены
09:02Самый большой морж в России поселился в Бахчисарае
08:48На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ
Лента новостейМолния