https://crimea.ria.ru/20240326/v-krymu-budut-sudit-muzhchinu-po-obvineniyu-v-pedofilii-1136042850.html

В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии

В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии

34-летний симферополец пойдет под суд по обвинению в сексуальных действиях с насилием в отношении двух малолетних девочек, сообщает прокуратура Крыма РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T13:20

2024-03-26T13:20

2024-03-26T13:20

прокуратура республики крым

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верховный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. 34-летний симферополец пойдет под суд по обвинению в сексуальных действиях с насилием в отношении двух малолетних девочек, сообщает прокуратура КрымаПо версии следствия, в конце июля 2023 года, в темное время суток злоумышленник увидел возле остановки в районе улицы Беспалова в Симферополе двух девочек, которых заманил на территорию общежития.Фигурант обвиняется по статьям об "иных действиях сексуального характера с применением насилия, с угрозой убийством к потерпевшим, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста", а также о "видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов".С утвержденным обвинительным заключением дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерямиПедофил в Севастополе осужден пожизненноКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, происшествия, суд, общество, верховный суд крыма