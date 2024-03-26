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В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
34-летний симферополец пойдет под суд по обвинению в сексуальных действиях с насилием в отношении двух малолетних девочек, сообщает прокуратура Крыма РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:20
2024-03-26T13:20
2024-03-26T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. 34-летний симферополец пойдет под суд по обвинению в сексуальных действиях с насилием в отношении двух малолетних девочек, сообщает прокуратура КрымаПо версии следствия, в конце июля 2023 года, в темное время суток злоумышленник увидел возле остановки в районе улицы Беспалова в Симферополе двух девочек, которых заманил на территорию общежития.Фигурант обвиняется по статьям об "иных действиях сексуального характера с применением насилия, с угрозой убийством к потерпевшим, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста", а также о "видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов".С утвержденным обвинительным заключением дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерямиПедофил в Севастополе осужден пожизненноКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, суд, общество, верховный суд крыма
В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
В Симферополе будут судить мужчину по обвинению в насилии над двумя девочками
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. 34-летний симферополец пойдет под суд по обвинению в сексуальных действиях с насилием в отношении двух малолетних девочек, сообщает прокуратура Крыма
По версии следствия, в конце июля 2023 года, в темное время суток злоумышленник увидел возле остановки в районе улицы Беспалова в Симферополе двух девочек, которых заманил на территорию общежития.
"Угрожая, совершил в отношении малолетних преступления сексуального характера, снимая происходящее на телефон. Мужчина с места происшествия скрылся, был задержан работниками органов внутренних дел", - уточнили детали в надзорном ведомстве.
Фигурант обвиняется по статьям об "иных действиях сексуального характера с применением насилия, с угрозой убийством к потерпевшим, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста", а также о "видеосъемке несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов".
С утвержденным обвинительным заключением дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.
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