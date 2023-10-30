https://crimea.ria.ru/20231030/pedofil-v-sevastopole-osuzhden-pozhiznenno-1132416326.html

Педофил в Севастополе осужден пожизненно

Педофил в Севастополе осужден пожизненно - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Педофил в Севастополе осужден пожизненно

Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка –... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T14:36

2023-10-30T14:36

2023-10-30T14:36

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка – девочку-подростка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Очередной жертвой стала 15-летняя дочь его знакомой.Все происходило летом 2022 года. О случившемся пострадавшая сообщила матери, которая обратилась к правоохранителям.Как уточнили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, осужденный – уроженец Кишинева, имеет гражданство РФ и Молдовы, а зарегистрирован в Ленинградской области. За совершенные ранее половые преступления, в том числе в отношении детей, его судили в Санкт-Петербурге. В Севастополе он проживал под административным надзором районного ОМВД. После произошедшего в Крыму мужчина скрылся. Его нашли в Краснодарском крае в декабре 2022 года.Согласившись с позицией прокурора, суд вынес обвинительный приговор и дал преступнику пожизненный срок заключения в исправительной колонии особого режима. А также обязал пройти принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания и выплатить в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Расследование по уголовному делу провели сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району города ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. В СК уточнили, что осужденный до настоящего времени находится под стражей. Приговор суда в силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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