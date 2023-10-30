https://crimea.ria.ru/20231030/pedofil-v-sevastopole-osuzhden-pozhiznenno-1132416326.html
Педофил в Севастополе осужден пожизненно
Педофил в Севастополе осужден пожизненно - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Педофил в Севастополе осужден пожизненно
Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка –... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T14:36
2023-10-30T14:36
2023-10-30T14:36
приговор
суд
севастополь
молдавия
крым
новости крыма
прокуратура города севастополя
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_99875009fef7558fbd965a24ba37d7ad.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка – девочку-подростка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Очередной жертвой стала 15-летняя дочь его знакомой.Все происходило летом 2022 года. О случившемся пострадавшая сообщила матери, которая обратилась к правоохранителям.Как уточнили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, осужденный – уроженец Кишинева, имеет гражданство РФ и Молдовы, а зарегистрирован в Ленинградской области. За совершенные ранее половые преступления, в том числе в отношении детей, его судили в Санкт-Петербурге. В Севастополе он проживал под административным надзором районного ОМВД. После произошедшего в Крыму мужчина скрылся. Его нашли в Краснодарском крае в декабре 2022 года.Согласившись с позицией прокурора, суд вынес обвинительный приговор и дал преступнику пожизненный срок заключения в исправительной колонии особого режима. А также обязал пройти принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания и выплатить в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Расследование по уголовному делу провели сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району города ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. В СК уточнили, что осужденный до настоящего времени находится под стражей. Приговор суда в силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html
севастополь
молдавия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_dfcbf8eb820d250b53ca7c8bc65e086c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, суд, севастополь, молдавия, крым, новости крыма, прокуратура города севастополя, происшествия, новости
Педофил в Севастополе осужден пожизненно
В Севастополе осудили педофила на пожизненный срок заключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка – девочку-подростка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Очередной жертвой стала 15-летняя дочь его знакомой.
"Представляясь врачом, злоумышленник пригласил девочку к себе домой под предлогом проведения оздоровительного массажа", – рассказали в ведомстве.
Все происходило летом 2022 года. О случившемся пострадавшая сообщила матери, которая обратилась к правоохранителям.
Как уточнили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, осужденный – уроженец Кишинева, имеет гражданство РФ и Молдовы, а зарегистрирован в Ленинградской области. За совершенные ранее половые преступления, в том числе в отношении детей, его судили в Санкт-Петербурге. В Севастополе он проживал под административным надзором районного ОМВД. После произошедшего в Крыму мужчина скрылся. Его нашли в Краснодарском крае в декабре 2022 года.
Согласившись с позицией прокурора, суд вынес обвинительный приговор и дал преступнику пожизненный срок заключения в исправительной колонии особого режима. А также обязал пройти принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания и выплатить в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Расследование по уголовному делу провели сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району города ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. В СК уточнили, что осужденный до настоящего времени находится под стражей. Приговор суда в силу еще не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: