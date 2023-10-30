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Педофил в Севастополе осужден пожизненно - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Педофил в Севастополе осужден пожизненно
Педофил в Севастополе осужден пожизненно - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Педофил в Севастополе осужден пожизненно
Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка –... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T14:36
2023-10-30T14:36
приговор
суд
севастополь
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка – девочку-подростка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Очередной жертвой стала 15-летняя дочь его знакомой.Все происходило летом 2022 года. О случившемся пострадавшая сообщила матери, которая обратилась к правоохранителям.Как уточнили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, осужденный – уроженец Кишинева, имеет гражданство РФ и Молдовы, а зарегистрирован в Ленинградской области. За совершенные ранее половые преступления, в том числе в отношении детей, его судили в Санкт-Петербурге. В Севастополе он проживал под административным надзором районного ОМВД. После произошедшего в Крыму мужчина скрылся. Его нашли в Краснодарском крае в декабре 2022 года.Согласившись с позицией прокурора, суд вынес обвинительный приговор и дал преступнику пожизненный срок заключения в исправительной колонии особого режима. А также обязал пройти принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания и выплатить в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Расследование по уголовному делу провели сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району города ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. В СК уточнили, что осужденный до настоящего времени находится под стражей. Приговор суда в силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
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РИА Новости Крым
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4.7
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Педофил в Севастополе осужден пожизненно

В Севастополе осудили педофила на пожизненный срок заключения

14:36 30.10.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Пожизненный срок заключения получил ранее судимый за половые преступления, в том числе с детьми, 52-летний мужчина, растливший еще одного ребенка – девочку-подростка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Очередной жертвой стала 15-летняя дочь его знакомой.
"Представляясь врачом, злоумышленник пригласил девочку к себе домой под предлогом проведения оздоровительного массажа", – рассказали в ведомстве.
Все происходило летом 2022 года. О случившемся пострадавшая сообщила матери, которая обратилась к правоохранителям.
Как уточнили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, осужденный – уроженец Кишинева, имеет гражданство РФ и Молдовы, а зарегистрирован в Ленинградской области. За совершенные ранее половые преступления, в том числе в отношении детей, его судили в Санкт-Петербурге. В Севастополе он проживал под административным надзором районного ОМВД. После произошедшего в Крыму мужчина скрылся. Его нашли в Краснодарском крае в декабре 2022 года.
Согласившись с позицией прокурора, суд вынес обвинительный приговор и дал преступнику пожизненный срок заключения в исправительной колонии особого режима. А также обязал пройти принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания и выплатить в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Расследование по уголовному делу провели сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району города ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. В СК уточнили, что осужденный до настоящего времени находится под стражей. Приговор суда в силу еще не вступил.
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