Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231023/krymchanina-osudili-na-16-let-kolonii-za-iznasilovanie-11-letney-padcheritsy-1132265938.html
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
Суд приговорил к 16 годам колонии строго режима ранее судимого 42-летнего жителя Раздольненского района Крыма, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T15:37
2023-10-23T16:58
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
крым
суд
раздольненский район крыма
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 16 годам колонии строго режима ранее судимого 42-летнего жителя Раздольненского района Крыма, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, заразив ее венерическим заболеванием. Об этом сообщили в прокуратуре республики и Главном следственном управлении СК РФ по региону.Как уточнили в следственном управлении, на момент первого эпизода преступления ребенку исполнилось 11 лет. Злоумышленник угрожал падчерице убийством в случае, если она обратится в полицию. В результате неоднократного насилия отчим заразил школьницу венерическим заболеванием.Преступления в отношении девочки выявила бдительный школьный педагог.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на три года. Мать девочки лишена родительских прав в связи с отсутствием мер к должному содержанию и воспитанию дочери.Приговор в законную силу не вступил.Ранее суд в Севастополе приговорил к 14 годам колонии 64-летнего мужчину, который растлевал 9-летнюю девочку.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки.А в Ялте осудили педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенкаГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
крым
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e000baaa9d23c06bfe96120999ea443b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым, суд, раздольненский район крыма, приговор
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы

Крымчанин приговорен к 16 годам колонии за изнасилование 11-летней падчерицы

15:37 23.10.2023 (обновлено: 16:58 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 16 годам колонии строго режима ранее судимого 42-летнего жителя Раздольненского района Крыма, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, заразив ее венерическим заболеванием. Об этом сообщили в прокуратуре республики и Главном следственном управлении СК РФ по региону.

"42-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Судом установлено, что подсудимый в 2022 году неоднократно совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы преступления сексуального характера", – говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении, на момент первого эпизода преступления ребенку исполнилось 11 лет. Злоумышленник угрожал падчерице убийством в случае, если она обратится в полицию. В результате неоднократного насилия отчим заразил школьницу венерическим заболеванием.
Преступления в отношении девочки выявила бдительный школьный педагог.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на три года. Мать девочки лишена родительских прав в связи с отсутствием мер к должному содержанию и воспитанию дочери.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее суд в Севастополе приговорил к 14 годам колонии 64-летнего мужчину, который растлевал 9-летнюю девочку.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки.
А в Ялте осудили педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
В Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенка
Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
 
Прокуратура Республики КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости КрымаКрымСудРаздольненский район КрымаПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Спальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению суда
18:17Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму
17:57Эрдоган предложил парламенту Турции одобрить членство Швеции в НАТО
17:44Зеленый фестиваль: под Судаком озеленят бухту Капсель
17:18Развитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом
16:38Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов
16:12Атаки на Крымский мост провела СБУ при поддержке ЦРУ
16:05Отражены 29 атак: ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков
15:48Армия России уничтожила три пункта управления украинских войск
15:41В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ
15:37Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
15:20Когда в Севастополе начнется отопительный сезон
14:46"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсаду
14:14Ялтинский международный форум 2023 открылся в Москве
13:55Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать от коронавируса
13:32"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу
13:04На Херсонщине работает "Днепр": 23 боевика ВСУ убиты и 11 ранены
12:40132 удара за сутки: ВСУ не прекращают артиллерийский террор Херсонщины
12:27В Крыму "девяносто девятая" сбила подростка на "зебре"
12:08В Бахчисарае при подъеме в пещерный город пострадала туристка
Лента новостейМолния