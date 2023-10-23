https://crimea.ria.ru/20231023/krymchanina-osudili-na-16-let-kolonii-za-iznasilovanie-11-letney-padcheritsy-1132265938.html
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
Суд приговорил к 16 годам колонии строго режима ранее судимого 42-летнего жителя Раздольненского района Крыма, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T15:37
2023-10-23T15:37
2023-10-23T16:58
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 16 годам колонии строго режима ранее судимого 42-летнего жителя Раздольненского района Крыма, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, заразив ее венерическим заболеванием. Об этом сообщили в прокуратуре республики и Главном следственном управлении СК РФ по региону.Как уточнили в следственном управлении, на момент первого эпизода преступления ребенку исполнилось 11 лет. Злоумышленник угрожал падчерице убийством в случае, если она обратится в полицию. В результате неоднократного насилия отчим заразил школьницу венерическим заболеванием.Преступления в отношении девочки выявила бдительный школьный педагог.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на три года. Мать девочки лишена родительских прав в связи с отсутствием мер к должному содержанию и воспитанию дочери.Приговор в законную силу не вступил.Ранее суд в Севастополе приговорил к 14 годам колонии 64-летнего мужчину, который растлевал 9-летнюю девочку.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки.А в Ялте осудили педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойскому педофилу ужесточили наказаниеВ Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенкаГлава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым, суд, раздольненский район крыма, приговор
Крымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
Крымчанин приговорен к 16 годам колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
15:37 23.10.2023 (обновлено: 16:58 23.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 16 годам колонии строго режима ранее судимого 42-летнего жителя Раздольненского района Крыма, который неоднократно насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, заразив ее венерическим заболеванием. Об этом сообщили в прокуратуре республики и Главном следственном управлении СК РФ по региону.
"42-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Судом установлено, что подсудимый в 2022 году неоднократно совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы преступления сексуального характера", – говорится в сообщении.
Как уточнили в следственном управлении, на момент первого эпизода преступления ребенку исполнилось 11 лет. Злоумышленник угрожал падчерице убийством в случае, если она обратится в полицию. В результате неоднократного насилия отчим заразил школьницу венерическим заболеванием.
Преступления в отношении девочки выявила бдительный школьный педагог.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на три года. Мать девочки лишена родительских прав в связи с отсутствием мер к должному содержанию и воспитанию дочери.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее суд в Севастополе приговорил к 14 годам
колонии 64-летнего мужчину, который растлевал 9-летнюю девочку.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили
, что под суд пойдет 70-летний местный житель, осуществлявший сексуальное насилие в отношении своей 10-летней соседки.
А в Ялте осудили
педофила на 6,5 лет за насилие над маленькими детьми.
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