https://crimea.ria.ru/20240207/pedofil-iz-kryma-poluchil-20-let-za-nasilie-nad-sobstvennymi-docheryami-1134766854.html

Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями

Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями

Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей,... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T18:20

2024-02-07T18:20

2024-02-07T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей, сообщает пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, преступления сексуального характера в отношении старшей дочери мужчина совершал с 2010 по 2021 годы - на момент первого деяния старшей девочке исполнилось семь лет.Следствием установлено, что после отъезда старшей дочери отец стал совершать "иные действия сексуального характера" в отношении младшей девочки, которой на тот момент было 10 лет. Как сообщают в прокуратуре Крыма, решением суда виновный приговорен к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на 20 лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключенияБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детейДепутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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