https://crimea.ria.ru/20240207/pedofil-iz-kryma-poluchil-20-let-za-nasilie-nad-sobstvennymi-docheryami-1134766854.html
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями
Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей,... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T18:20
2024-02-07T18:20
2024-02-07T18:20
крым
крымский следком
происшествия
приговор
красноперекопск
общество
дети
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей, сообщает пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, преступления сексуального характера в отношении старшей дочери мужчина совершал с 2010 по 2021 годы - на момент первого деяния старшей девочке исполнилось семь лет.Следствием установлено, что после отъезда старшей дочери отец стал совершать "иные действия сексуального характера" в отношении младшей девочки, которой на тот момент было 10 лет. Как сообщают в прокуратуре Крыма, решением суда виновный приговорен к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на 20 лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключенияБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детейДепутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
крым
красноперекопск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ccb3b2627017ab44e48faf20159923e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский следком, происшествия, приговор, красноперекопск, общество, дети, новости крыма, прокуратура республики крым
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями
Житель Красноперекопска приговорен к 20 годам за насилие с особой жестокостью над дочерями
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей, сообщает пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, преступления сексуального характера в отношении старшей дочери мужчина совершал с 2010 по 2021 годы - на момент первого деяния старшей девочке исполнилось семь лет.
"В периоды, когда жена находилась посменно на работе, а младшая дочка гостила у бабушки, мужчина совершал с особой жестокостью половые преступления против старшей дочери. Свои преступные действия снимал на видео и хранил на флеш-накопителе. Все годы ребенок был запуган, и лишь после переезда в другой населенный пункт уже совершеннолетняя девушка, выслушав претензии мамы о нежелании общаться с родителями, рассказала о чудовищных фактах", - добавили детали в Следкоме Крыма.
Следствием установлено, что после отъезда старшей дочери отец стал совершать "иные действия сексуального характера" в отношении младшей девочки, которой на тот момент было 10 лет.
Как сообщают в прокуратуре Крыма, решением суда виновный приговорен к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на 20 лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: