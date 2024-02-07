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Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями
Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей,... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T18:20
2024-02-07T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей, сообщает пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, преступления сексуального характера в отношении старшей дочери мужчина совершал с 2010 по 2021 годы - на момент первого деяния старшей девочке исполнилось семь лет.Следствием установлено, что после отъезда старшей дочери отец стал совершать "иные действия сексуального характера" в отношении младшей девочки, которой на тот момент было 10 лет. Как сообщают в прокуратуре Крыма, решением суда виновный приговорен к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на 20 лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключенияБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детейДепутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский следком, происшествия, приговор, красноперекопск, общество, дети, новости крыма, прокуратура республики крым
Педофил из Крыма получил 20 лет за насилие над собственными дочерями

Житель Красноперекопска приговорен к 20 годам за насилие с особой жестокостью над дочерями

18:20 07.02.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска приговорен судом к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей, сообщает пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, преступления сексуального характера в отношении старшей дочери мужчина совершал с 2010 по 2021 годы - на момент первого деяния старшей девочке исполнилось семь лет.
"В периоды, когда жена находилась посменно на работе, а младшая дочка гостила у бабушки, мужчина совершал с особой жестокостью половые преступления против старшей дочери. Свои преступные действия снимал на видео и хранил на флеш-накопителе. Все годы ребенок был запуган, и лишь после переезда в другой населенный пункт уже совершеннолетняя девушка, выслушав претензии мамы о нежелании общаться с родителями, рассказала о чудовищных фактах", - добавили детали в Следкоме Крыма.
Следствием установлено, что после отъезда старшей дочери отец стал совершать "иные действия сексуального характера" в отношении младшей девочки, которой на тот момент было 10 лет.
Как сообщают в прокуратуре Крыма, решением суда виновный приговорен к 20 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на 20 лет. Пока приговор суда в законную силу не вступил.
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КрымКрымский СледкомПроисшествияПриговорКрасноперекопскОбществодетиНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
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