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Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних
Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних
Рабочий из поселка Кировского предстанет перед судом за растление малолетних. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления Следственного... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T20:05
2024-07-03T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Рабочий из поселка Кировского предстанет перед судом за растление малолетних. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю и прокуратуры Крыма.По информации следствия, одна из девочек сообщила о случившемся по телефону родителям. Они немедленно передали информацию в правоохранительные органы.Подозреваемый был оперативно установлен и задержан следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции. Детям была назначена реабилитация.Следствие возбудило уголовное дело о преступлении в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. В прокуратуре Крыма сообщают, что расследование завершено, и дело направлено в Верховный Суд Республики Крым. Вину в совершении преступлений мужчина не признал.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани поймали серийного педофилаПедофилам запрещено посещать места скопления детей - законВ Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
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прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, дети, суд, верховный суд крыма
Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних

За растление малолетних перед судом предстанет житель Крыма

20:05 03.07.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Рабочий из поселка Кировского предстанет перед судом за растление малолетних. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю и прокуратуры Крыма.

"Установлено, что в июне 2023 года на детской площадке во дворе многоквартирных домов по улице Октябрьская местный житель совершил действия сексуального характера в отношении пятерых играющих там детей в возрасте 9–12 лет", – говорится в сообщении Следкома Крыма и Севастополя.

По информации следствия, одна из девочек сообщила о случившемся по телефону родителям. Они немедленно передали информацию в правоохранительные органы.
Подозреваемый был оперативно установлен и задержан следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции. Детям была назначена реабилитация.
Следствие возбудило уголовное дело о преступлении в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. В прокуратуре Крыма сообщают, что расследование завершено, и дело направлено в Верховный Суд Республики Крым. Вину в совершении преступлений мужчина не признал.
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