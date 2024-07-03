https://crimea.ria.ru/20240703/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-rastlenie-maloletnikh-1138578084.html

Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних

Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних

Рабочий из поселка Кировского предстанет перед судом за растление малолетних. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления Следственного... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T20:05

2024-07-03T20:05

2024-07-03T20:05

прокуратура республики крым

крымский следком

новости крыма

происшествия

дети

суд

верховный суд крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Рабочий из поселка Кировского предстанет перед судом за растление малолетних. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю и прокуратуры Крыма.По информации следствия, одна из девочек сообщила о случившемся по телефону родителям. Они немедленно передали информацию в правоохранительные органы.Подозреваемый был оперативно установлен и задержан следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции. Детям была назначена реабилитация.Следствие возбудило уголовное дело о преступлении в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. В прокуратуре Крыма сообщают, что расследование завершено, и дело направлено в Верховный Суд Республики Крым. Вину в совершении преступлений мужчина не признал.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани поймали серийного педофилаПедофилам запрещено посещать места скопления детей - законВ Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, дети, суд, верховный суд крыма