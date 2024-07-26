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Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии
Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии
41 летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети, сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T09:57
2024-07-26T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. 41 летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным полиции, с 2020 года мужчина под женским именем знакомился в соцсетях со школьницами из разных регионов страны, беседовал на непристойные темы, направлял девочкам порнографические снимки и склонял их к тому же.Фигурант признан виновным сразу по двум статьям - о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, распространении порнографических материалов в интернете.Как уточняет пресс-служба севастопольской прокуратуры, дело рассматривал Гагаринский районный суд Севастополя."Согласившись с выводами органов предварительного следствия и прокуратуры, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов и интернет-ресурсов сроком на 12 лет", - сказано в релизе надзорного ведомства.Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить моральный вред всем потерпевшим на общую сумму 1,9 млн рублей. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейНа Кубани поймали серийного педофила
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севастополь, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, безопасность, общество, прокуратура города севастополя
Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии

СК: севастополец пойдет в колонию за растление 18 девочек через соцсети

09:57 26.07.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. 41 летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным полиции, с 2020 года мужчина под женским именем знакомился в соцсетях со школьницами из разных регионов страны, беседовал на непристойные темы, направлял девочкам порнографические снимки и склонял их к тому же.
"Потерпевшими признаны 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет, проживающих в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия, Красноярском крае", - уточняют в СК.
Фигурант признан виновным сразу по двум статьям - о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, распространении порнографических материалов в интернете.
Как уточняет пресс-служба севастопольской прокуратуры, дело рассматривал Гагаринский районный суд Севастополя.
"Согласившись с выводами органов предварительного следствия и прокуратуры, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов и интернет-ресурсов сроком на 12 лет", - сказано в релизе надзорного ведомства.
Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить моральный вред всем потерпевшим на общую сумму 1,9 млн рублей. Пока приговор суда в законную силу не вступил.
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СевастопольЗакон и правоГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаКрымБезопасностьОбществоПрокуратура города Севастополя
 
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