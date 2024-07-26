https://crimea.ria.ru/20240726/seriynyy-pedofil-iz-sevastopolya-poluchil-16-let-kolonii-1139135610.html

Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии

Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Серийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии

41 летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети, сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T09:57

2024-07-26T09:57

2024-07-26T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. 41 летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным полиции, с 2020 года мужчина под женским именем знакомился в соцсетях со школьницами из разных регионов страны, беседовал на непристойные темы, направлял девочкам порнографические снимки и склонял их к тому же.Фигурант признан виновным сразу по двум статьям - о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, распространении порнографических материалов в интернете.Как уточняет пресс-служба севастопольской прокуратуры, дело рассматривал Гагаринский районный суд Севастополя."Согласившись с выводами органов предварительного следствия и прокуратуры, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов и интернет-ресурсов сроком на 12 лет", - сказано в релизе надзорного ведомства.Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить моральный вред всем потерпевшим на общую сумму 1,9 млн рублей. Пока приговор суда в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейНа Кубани поймали серийного педофила

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым, безопасность, общество, прокуратура города севастополя