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Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
Гражданин Украины заочно осужден за убийство в 2019 году жителя Санкт-Петербурга на пляже Алупки. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T15:10
2024-08-06T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Гражданин Украины заочно осужден за убийство в 2019 году жителя Санкт-Петербурга на пляже Алупки. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю и республиканской прокуратуры.По информации следствия, избитого мужчину нашли коллеги только на следующий день. Его доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.Тем временем нападавший, узнав о тяжелом состоянии молодого человека, немедленно выехал за пределы страны.В прокуратуре уточняют, что обвиняемый был объявлен в международный розыск. Ялтинский суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего."Суд с учетом мнения государственного обвинителя заочно приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщают в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в ФеодосииГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВыстрелил в спящую: крымчанин осужден за попытку убийства из ревности
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Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины

Гражданин Украины заочно осужден за убийство мужчины на пляже Алупки

15:10 06.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Гражданин Украины заочно осужден за убийство в 2019 году жителя Санкт-Петербурга на пляже Алупки. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю и республиканской прокуратуры.

"В ночь на 23 июля 2019 года между двумя мужчинами, прибывшими в летний сезон в Алупку на заработки, возник конфликт. Нетрезвый 46-летний гражданин Украины во временных жилых помещениях у пляжа нанес множественные удары 22-летнему рабочему из Санкт-Петербурга", – сообщает Следком Крыма и Севастополя.

По информации следствия, избитого мужчину нашли коллеги только на следующий день. Его доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.
Тем временем нападавший, узнав о тяжелом состоянии молодого человека, немедленно выехал за пределы страны.
В прокуратуре уточняют, что обвиняемый был объявлен в международный розыск. Ялтинский суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя заочно приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщают в надзорном ведомстве.
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