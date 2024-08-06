https://crimea.ria.ru/20240806/ubiystvo-na-plyazhe-alupki-osuzhden-grazhdanin-ukrainy-1139394338.html

Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины

Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины

Гражданин Украины заочно осужден за убийство в 2019 году жителя Санкт-Петербурга на пляже Алупки. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T15:10

2024-08-06T15:10

2024-08-06T15:10

новости крыма

прокуратура республики крым

ск рф по республике крым и городу севастополю

происшествия

алупка

санкт-петербург

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Гражданин Украины заочно осужден за убийство в 2019 году жителя Санкт-Петербурга на пляже Алупки. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю и республиканской прокуратуры.По информации следствия, избитого мужчину нашли коллеги только на следующий день. Его доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.Тем временем нападавший, узнав о тяжелом состоянии молодого человека, немедленно выехал за пределы страны.В прокуратуре уточняют, что обвиняемый был объявлен в международный розыск. Ялтинский суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего."Суд с учетом мнения государственного обвинителя заочно приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщают в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в ФеодосииГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВыстрелил в спящую: крымчанин осужден за попытку убийства из ревности

алупка

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, ск рф по республике крым и городу севастополю, происшествия, алупка, санкт-петербург, убийство