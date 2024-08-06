Рейтинг@Mail.ru
Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/arestovany-vse-9-obvinyaemykh-v-pokushenii-na-boksera-v-feodosii-1139378312.html
Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
Арестованы все девять участников массовой драки на набережной Феодосии, обвиняемые в покушении на убийство чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T05:57
2024-08-06T06:20
крым
феодосия
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
закон и право
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_714c534818246867c89dba636bd5a338.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Арестованы все девять участников массовой драки на набережной Феодосии, обвиняемые в покушении на убийство чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В прокуратуре Крыма отметили, что Феодосийский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу двум фигурантам дела."Прокуратура города Феодосии поддержала ходатайство", - сообщили в ведомстве.3 августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.Вечером 5 августа суд до 29 сентября включительно арестовал шестерых обвиняемых по указанному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксера
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ae0fef1cee3928017e7e5ffd057c6041.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, правосудие, новости крыма
Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии

В Крыму арестованы все девять обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу

05:57 06.08.2024 (обновлено: 06:20 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Арестованы все девять участников массовой драки на набережной Феодосии, обвиняемые в покушении на убийство чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
"Все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Крыма отметили, что Феодосийский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу двум фигурантам дела.
"Прокуратура города Феодосии поддержала ходатайство", - сообщили в ведомстве.
3 августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.
Вечером 5 августа суд до 29 сентября включительно арестовал шестерых обвиняемых по указанному делу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии
Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин
Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксера
 
КрымФеодосияПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымЗакон и правоПравосудиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
08:43Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужно
08:21Когда в Феодосии полностью восстановят водоснабжение
07:58Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
07:43Памяти Андрея Стенина: 10 лет назад погиб фотожурналист "России сегодня"
07:36Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областями
07:29В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому
07:08Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов
06:48ВСУ атаковали город в Курской области - ранены трое детей
06:35Один в космосе: к 63-й годовщине полета Германа Титова в космос
06:15На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин
05:57Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
00:01Какой будет погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
23:56Арестован еще один обвиняемый в покушении на боксера в Феодосии
23:01Главное за день: 5 августа
22:48Главные новости Крыма: 5 августа
22:24Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
Лента новостейМолния