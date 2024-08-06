https://crimea.ria.ru/20240806/arestovany-vse-9-obvinyaemykh-v-pokushenii-na-boksera-v-feodosii-1139378312.html

Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии

Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Арестованы все 9 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии

Арестованы все девять участников массовой драки на набережной Феодосии, обвиняемые в покушении на убийство чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T05:57

2024-08-06T05:57

2024-08-06T06:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Арестованы все девять участников массовой драки на набережной Феодосии, обвиняемые в покушении на убийство чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В прокуратуре Крыма отметили, что Феодосийский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу двум фигурантам дела."Прокуратура города Феодосии поддержала ходатайство", - сообщили в ведомстве.3 августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.Вечером 5 августа суд до 29 сентября включительно арестовал шестерых обвиняемых по указанному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксера

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, правосудие, новости крыма