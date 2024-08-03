https://crimea.ria.ru/20240803/boksera-izbili-ne-menee-8-chelovek--podrobnosti-draki-v-feodosii--1139338392.html

Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии

Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии

В массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получил чемпион России по боксу, участвовали не менее восьми человек. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T15:32

2024-08-03T15:32

2024-08-03T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получил чемпион России по боксу, участвовали не менее восьми человек. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что прокуратура передала уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений чемпиону России по боксу и его знакомому для дальнейшего расследования в следственный отдел Феодосии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.В субботу сообщалось, что боксеру и его товарищу в драке в Феодосии были нанесены травмы различной степени тяжести группой лиц. Крымское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. По данным правоохранителей, все участники инцидента в кротчайшие сроки были установлены и доставлены в полицию. Им грозит до семи лет заключения.Тренер спортсмена Иван Щёлок рассказал, что Дмитрий получил серьезную травму глаза, его ждет операция по сохранению зрения в начале следующей недели.

https://crimea.ria.ru/20240803/trener-rasskazal-o-sostoyanii-pokalechennogo-v-drake-v-feodosii-boksere-1139337174.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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