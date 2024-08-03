Рейтинг@Mail.ru
Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240803/boksera-izbili-ne-menee-8-chelovek--podrobnosti-draki-v-feodosii--1139338392.html
Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии
Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии
В массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получил чемпион России по боксу, участвовали не менее восьми человек. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T15:32
2024-08-03T15:41
крым
феодосия
прокуратура республики крым
новости крыма
уголовный кодекс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/03/1139338463_0:232:3075:1962_1920x0_80_0_0_6fbd2c85c154ee079a13087a033803bc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получил чемпион России по боксу, участвовали не менее восьми человек. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что прокуратура передала уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений чемпиону России по боксу и его знакомому для дальнейшего расследования в следственный отдел Феодосии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.В субботу сообщалось, что боксеру и его товарищу в драке в Феодосии были нанесены травмы различной степени тяжести группой лиц. Крымское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. По данным правоохранителей, все участники инцидента в кротчайшие сроки были установлены и доставлены в полицию. Им грозит до семи лет заключения.Тренер спортсмена Иван Щёлок рассказал, что Дмитрий получил серьезную травму глаза, его ждет операция по сохранению зрения в начале следующей недели.
https://crimea.ria.ru/20240803/trener-rasskazal-o-sostoyanii-pokalechennogo-v-drake-v-feodosii-boksere-1139337174.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/03/1139338463_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39997ec90038323ec84b52e74e86149.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, прокуратура республики крым, новости крыма, уголовный кодекс, происшествия
Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии

Избившие чемпиона России по боксу в Феодосии задержаны – прокуратура

15:32 03.08.2024 (обновлено: 15:41 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧемпион России по боксу Дмитрий Двали
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получил чемпион России по боксу, участвовали не менее восьми человек. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По предварительной информации, в конфликте участвовало не менее восьми человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 со 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ( причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура передала уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений чемпиону России по боксу и его знакомому для дальнейшего расследования в следственный отдел Феодосии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.
В субботу сообщалось, что боксеру и его товарищу в драке в Феодосии были нанесены травмы различной степени тяжести группой лиц. Крымское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. По данным правоохранителей, все участники инцидента в кротчайшие сроки были установлены и доставлены в полицию. Им грозит до семи лет заключения.
Тренер спортсмена Иван Щёлок рассказал, что Дмитрий получил серьезную травму глаза, его ждет операция по сохранению зрения в начале следующей недели.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
15:28
Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
 
КрымФеодосияПрокуратура Республики КрымНовости КрымаУголовный кодексПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Боксера избили не менее 8 человек – подробности драки в Феодосии
15:28Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
15:18В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"
15:01Армянск и три села на севере Крыма остались без воды из-за аварии
14:43Армия России продвинулась вперед в зоне СВО – уничтожены тысячи боевиков
14:29Прилет в Шебекино – ранены двое мирных жителей
14:13Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
14:01Силы ПВО за сутки сбили 9 снарядов HIMARS и 140 украинских дронов
13:38Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
13:35Армия России разбила наемников и склады горючего для ВСУ
13:14После драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганстве
13:04Пожар на складе в Ростовской области после атаки ВСУ потушен
12:55Объединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организацию
12:11Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
12:10Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено дело
11:59Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа
11:42Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады
11:06При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший
10:47Авария на сетях: в Феодосии без воды остались порядка 2500 абонентов
10:26В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарии
Лента новостейМолния