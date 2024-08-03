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Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
В массовой драке в Феодосии чемпион России по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза. Об этом рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок, пишет РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T15:28
2024-08-03T15:28
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здравоохранение в россии
спорт
бокс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В массовой драке в Феодосии чемпион России по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза. Об этом рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок, пишет РИА Новости.В Главном следственному управлении Следкома России по Крыму и Севастополю в субботу сообщили, что боксеру и его товарищу в драке в Феодосии были нанесены травмы различной степени тяжести группой лиц. Крымское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. По данным правоохранителей, все участники инцидента в кротчайшие сроки были установлены и доставлены в полицию. Им грозит до семи лет заключения.По словам тренера, инцидент произошел на минувших выходных. В тот день 23-летний спортсмен рано утром пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Тренер заявил, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", в начале этой недели его госпитализировали в Москве.Он подчеркнул, что Двали уважают и как боксера, и как человека."Когда мы приехали к нему в больницу, все наши мальчишки и девчонки хотели поддержать его, он вышел к нам, обрадовался и даже засмеялся. Он человек спокойный, уравновешенный, медийный, но без всякого пафоса и люди его уважают. И как боксера, и как человека", - подчеркнул тренер.
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, происшествия, общество, москва, здравоохранение в россии, спорт, бокс, новости
Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере

Чемпион РФ по боксу получил серьезную травму глаза в массовой драке в Феодосии - тренер

15:28 03.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧемпион России по боксу Дмитрий Двали
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В массовой драке в Феодосии чемпион России по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза. Об этом рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок, пишет РИА Новости.
В Главном следственному управлении Следкома России по Крыму и Севастополю в субботу сообщили, что боксеру и его товарищу в драке в Феодосии были нанесены травмы различной степени тяжести группой лиц. Крымское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. По данным правоохранителей, все участники инцидента в кротчайшие сроки были установлены и доставлены в полицию. Им грозит до семи лет заключения.
По словам тренера, инцидент произошел на минувших выходных. В тот день 23-летний спортсмен рано утром пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Тренер заявил, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", в начале этой недели его госпитализировали в Москве.
"Сейчас Дмитрий чувствует себя нормально, насколько это возможно в такой ситуации. Но стоит вопрос о скорейшем проведении операции. Некоторые хирурги отказались ее делать, а один специалист из серьезной частной клиники в Москве согласился. Он сказал, что если есть минимальные шансы сохранить зрение, то я попробую и постараюсь их использовать. В понедельник я перевожу Диму в эту клинику. Предварительно во вторник или среду планируется проведение операции. Уповаем на чудо божье и надеемся на благоприятный исход операции, такие случаи бывали", - сказал Щёлок.
Он подчеркнул, что Двали уважают и как боксера, и как человека.
"Когда мы приехали к нему в больницу, все наши мальчишки и девчонки хотели поддержать его, он вышел к нам, обрадовался и даже засмеялся. Он человек спокойный, уравновешенный, медийный, но без всякого пафоса и люди его уважают. И как боксера, и как человека", - подчеркнул тренер.
 
КрымФеодосияПроисшествияОбществоМоскваЗдравоохранение в РоссииСпортБоксНовости
 
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