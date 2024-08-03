https://crimea.ria.ru/20240803/trener-rasskazal-o-sostoyanii-pokalechennogo-v-drake-v-feodosii-boksere-1139337174.html

Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере

Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере

В массовой драке в Феодосии чемпион России по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза. Об этом рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок, пишет РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T15:28

2024-08-03T15:28

2024-08-03T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В массовой драке в Феодосии чемпион России по боксу Дмитрий Двали получил серьезную травму глаза. Об этом рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок, пишет РИА Новости.В Главном следственному управлении Следкома России по Крыму и Севастополю в субботу сообщили, что боксеру и его товарищу в драке в Феодосии были нанесены травмы различной степени тяжести группой лиц. Крымское МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. По данным правоохранителей, все участники инцидента в кротчайшие сроки были установлены и доставлены в полицию. Им грозит до семи лет заключения.По словам тренера, инцидент произошел на минувших выходных. В тот день 23-летний спортсмен рано утром пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Тренер заявил, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", в начале этой недели его госпитализировали в Москве.Он подчеркнул, что Двали уважают и как боксера, и как человека."Когда мы приехали к нему в больницу, все наши мальчишки и девчонки хотели поддержать его, он вышел к нам, обрадовался и даже засмеялся. Он человек спокойный, уравновешенный, медийный, но без всякого пафоса и люди его уважают. И как боксера, и как человека", - подчеркнул тренер.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, происшествия, общество, москва, здравоохранение в россии, спорт, бокс, новости