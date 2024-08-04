https://crimea.ria.ru/20240804/izbienie-v-feodosii-chempiona-rossii-po-boksu-vzyal-na-kontrol-bastrykin--1139346919.html

Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин

Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин

Ход расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T11:55

2024-08-04T11:55

2024-08-04T12:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

феодосия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ход расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.В Следкоме напомнили, что в СМИ и социальных медиа проявилась информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии. Молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело о данному факту расследуется следователями ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Следком РФ поручено руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.Накануне прокуратура Крыма сообщила, что, по предварительной информации, в конфликте участвовало не менее восьми человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 со 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено делоПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеТренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, феодосия, крым, новости крыма, происшествия