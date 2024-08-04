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Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин
Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин
Ход расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного... РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T11:55
2024-08-04T12:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
феодосия
крым
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ход расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.В Следкоме напомнили, что в СМИ и социальных медиа проявилась информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии. Молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело о данному факту расследуется следователями ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Следком РФ поручено руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.Накануне прокуратура Крыма сообщила, что, по предварительной информации, в конфликте участвовало не менее восьми человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 со 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено делоПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеТренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, феодосия, крым, новости крыма, происшествия
Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин

Глава СК взял на контроль ход расследования избиения чемпиона России по боксу в Феодосии

11:55 04.08.2024 (обновлено: 12:05 04.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДмитрий Двали
Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ход расследования уголовного дела по факту избиения чемпиона России по боксу, произошедшего в субботу в Феодосии, взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
"Председателю СК России будет представлен доклад об обстоятельствах драки в Феодосии, в результате которой чемпиону России по боксу и его товарищу причинены травмы", - говорится в сообщении.
В Следкоме напомнили, что в СМИ и социальных медиа проявилась информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии. Молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело о данному факту расследуется следователями ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Следком РФ поручено руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.
Накануне прокуратура Крыма сообщила, что, по предварительной информации, в конфликте участвовало не менее восьми человек, задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 со 213 УК РФ (хулиганство), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинФеодосияКрымНовости КрымаПроисшествия
 
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