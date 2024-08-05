https://crimea.ria.ru/20240805/shest-uchastnikov-pokusheniya-na-boksera-v-feodosii-zaklyucheny-pod-strazhu-1139374189.html

Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу

Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу

Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T22:05

2024-08-05T22:05

2024-08-05T22:19

крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

феодосия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139374247_0:4:1439:813_1920x0_80_0_0_de41e3154e7006e896efbc2c1199023f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела продолжается.Конфликт произошел на набережной 28 июля. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.В понедельник сообщалось, что девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.Позже МВД России показало кадры задержания участников избиения чемпиона России по боксу и его товарища.

https://crimea.ria.ru/20240803/trener-rasskazal-o-sostoyanii-pokalechennogo-v-drake-v-feodosii-boksere-1139337174.html

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, феодосия, новости крыма