Рейтинг@Mail.ru
Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240805/shest-uchastnikov-pokusheniya-na-boksera-v-feodosii-zaklyucheny-pod-strazhu-1139374189.html
Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу
Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу
Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T22:05
2024-08-05T22:19
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
феодосия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139374247_0:4:1439:813_1920x0_80_0_0_de41e3154e7006e896efbc2c1199023f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела продолжается.Конфликт произошел на набережной 28 июля. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.В понедельник сообщалось, что девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.Позже МВД России показало кадры задержания участников избиения чемпиона России по боксу и его товарища.
https://crimea.ria.ru/20240803/trener-rasskazal-o-sostoyanii-pokalechennogo-v-drake-v-feodosii-boksere-1139337174.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139374247_267:0:1427:870_1920x0_80_0_0_b9ebfa031ad504cc8f28e20e903544ba.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, феодосия, новости крыма
Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу

Суд до 29 сентября арестовал 6 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии

22:05 05.08.2024 (обновлено: 22:19 05.08.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяСуд до 29 сентября арестовал 6 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
Суд до 29 сентября арестовал 6 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"По ходатайству следствия шестерым жителям Феодосийского городского округа, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно". - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела продолжается.
"В ближайшее время будет также рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще двоим обвиняемым, а также будет избрана мера пресечения еще одному обвиняемому, задержанному в рамках расследования уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.
Конфликт произошел на набережной 28 июля. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.
В понедельник сообщалось, что девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.
Позже МВД России показало кадры задержания участников избиения чемпиона России по боксу и его товарища.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
3 августа, 15:28
Тренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
 
КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:01Главное за день: 5 августа
22:48Главные новости Крыма: 5 августа
22:24Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
22:05Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу
21:59Непрерывная канонада: на Солнце произошли мощные вспышки
21:39В Горловке ВСУ расстреляли женщину из ствольной артиллерии
21:24Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации
21:10Пострадавшим в зоне СВО сотрудникам Следкома выплатят по 3 млн рублей
20:58В Белгородской области вернут очное обучение в школах
20:39Стрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантов
20:29Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку
20:13Черноморская афалина из Ялты родила детеныша в "Москвариуме"
20:01Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla
19:48Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа
19:37Когда в Феодосии дадут воду после масштабных аварий на сетях
19:19Освобожденная по обмену российская разведчица: у нас хотели забрать детей
19:09Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
18:55Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение
18:29Новый штамм COVID-19 обнаружен на Украине
18:11Что с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния