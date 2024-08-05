Шесть участников покушения на боксера в Феодосии заключены под стражу
Суд до 29 сентября арестовал 6 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
22:05 05.08.2024 (обновлено: 22:19 05.08.2024)
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяСуд до 29 сентября арестовал 6 обвиняемых в покушении на убийство боксера в Феодосии
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"По ходатайству следствия шестерым жителям Феодосийского городского округа, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно". - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела продолжается.
"В ближайшее время будет также рассмотрено ходатайство следователя об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще двоим обвиняемым, а также будет избрана мера пресечения еще одному обвиняемому, задержанному в рамках расследования уголовного дела", - сообщили в надзорном ведомстве.
Конфликт произошел на набережной 28 июля. В ходе драки группа мужчин избила чемпиона России по боксу и его товарища, нанеся им многочисленные телесные повреждения.
В понедельник сообщалось, что девятерым жителям Феодосии, избившим чемпиона России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В частности, фигурантам предъявлено обвинение в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело находится в производстве управления по расследованию особо важных дел.
Позже МВД России показало кадры задержания участников избиения чемпиона России по боксу и его товарища.