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Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов
Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов
На Кубани местный житель нанес ножевые ранения пятерым туристам и сам также пострадал в ходе конфликта на территории урочища "Каньон". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T12:10
2024-09-24T12:10
мвд по краснодарскому краю
туапсе
происшествия
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. На Кубани местный житель нанес ножевые ранения пятерым туристам и сам также пострадал в ходе конфликта на территории урочища "Каньон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения Туапсе. В их числе и сам нападавший. С места происшествия изъят нож, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как сообщалось, 53-летний житель Рязанской области ранее ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани. В момент происшествия злоумышленник был пьян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестованВ Крыму будут судить женщину за убийство сожителя ножом
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мвд по краснодарскому краю, туапсе, происшествия, новости, краснодарский край
Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов

Конфликт туристов в горах Туапсе закончился поножовщиной

12:10 24.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтанция скорой медицинской помощи
Станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. На Кубани местный житель нанес ножевые ранения пятерым туристам и сам также пострадал в ходе конфликта на территории урочища "Каньон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"По факту конфликта, в котором 38-летний житель Горячего Ключа нанес ножевые ранения пятерым гражданам на территории урочища "Каньон" станицы Чилипси, Отделом МВД России по Туапсинскому району в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения Туапсе. В их числе и сам нападавший. С места происшествия изъят нож, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщалось, 53-летний житель Рязанской области ранее ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани. В момент происшествия злоумышленник был пьян.
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МВД по Краснодарскому краюТуапсеПроисшествияНовостиКраснодарский край
 
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Заголовок открываемого материала
12:10Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов
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