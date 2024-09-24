https://crimea.ria.ru/20240924/konflikt-v-gorakh-zhitel-kubani-ranil-nozhom-pyaterykh-turistov-1140571277.html

Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов

Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов

На Кубани местный житель нанес ножевые ранения пятерым туристам и сам также пострадал в ходе конфликта на территории урочища "Каньон". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T12:10

2024-09-24T12:10

2024-09-24T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. На Кубани местный житель нанес ножевые ранения пятерым туристам и сам также пострадал в ходе конфликта на территории урочища "Каньон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения Туапсе. В их числе и сам нападавший. С места происшествия изъят нож, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как сообщалось, 53-летний житель Рязанской области ранее ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани. В момент происшествия злоумышленник был пьян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестованВ Крыму будут судить женщину за убийство сожителя ножом

туапсе

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по краснодарскому краю, туапсе, происшествия, новости, краснодарский край