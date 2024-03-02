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Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности
Пенсионеру из Тихорецкого района Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летенго молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T17:05
2024-03-02T17:15
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пенсионеру из Тихорецкого района Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летенго молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю."Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры пенсионер причинил молодому человеку ножевое ранение грудной клетки. В результате потерпевший скончался", - говорится в сообщении.По данным следствия, преступление произошло в ночь на 30 января 2024 года. Молодой человек в это время находился в домовладении 54-летней женщины, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Через некоторое время в дом пришел сожитель хозяйки дома, который тоже уже находился в состоянии опьянения."В ходе допроса мужчина признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СК России по Краснодарскому краю.На данный момент проводится комплекс следственных действий с целью собрать и закрепить доказательства вины пенсионера.Читайте также на РИА Новости Крым:Ревновал и хотел убить: пожилой крымч­анин выстрелил в жену из самопалаКрымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности

Ударил ножом из ревности: пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве

17:05 02.03.2024 (обновлено: 17:15 02.03.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пенсионеру из Тихорецкого района Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летенго молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
"Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры пенсионер причинил молодому человеку ножевое ранение грудной клетки. В результате потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
По данным следствия, преступление произошло в ночь на 30 января 2024 года. Молодой человек в это время находился в домовладении 54-летней женщины, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Через некоторое время в дом пришел сожитель хозяйки дома, который тоже уже находился в состоянии опьянения.
"В ходе допроса мужчина признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СК России по Краснодарскому краю.
На данный момент проводится комплекс следственных действий с целью собрать и закрепить доказательства вины пенсионера.
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