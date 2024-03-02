https://crimea.ria.ru/20240302/pensionera-na-kubani-obvinyayut-v-ubiystve-molodogo-cheloveka-iz-revnosti-1135362010.html
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности
Пенсионеру из Тихорецкого района Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летенго молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T17:05
2024-03-02T17:05
2024-03-02T17:15
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пенсионеру из Тихорецкого района Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летенго молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю."Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры пенсионер причинил молодому человеку ножевое ранение грудной клетки. В результате потерпевший скончался", - говорится в сообщении.По данным следствия, преступление произошло в ночь на 30 января 2024 года. Молодой человек в это время находился в домовладении 54-летней женщины, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Через некоторое время в дом пришел сожитель хозяйки дома, который тоже уже находился в состоянии опьянения."В ходе допроса мужчина признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СК России по Краснодарскому краю.На данный момент проводится комплекс следственных действий с целью собрать и закрепить доказательства вины пенсионера.Читайте также на РИА Новости Крым:Ревновал и хотел убить: пожилой крымчанин выстрелил в жену из самопалаКрымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия
Пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве молодого человека из ревности
Ударил ножом из ревности: пенсионера на Кубани обвиняют в убийстве
17:05 02.03.2024 (обновлено: 17:15 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Пенсионеру из Тихорецкого района Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летенго молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
"Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры пенсионер причинил молодому человеку ножевое ранение грудной клетки. В результате потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
По данным следствия, преступление произошло в ночь на 30 января 2024 года. Молодой человек в это время находился в домовладении 54-летней женщины, где вместе с ней распивал спиртные напитки. Через некоторое время в дом пришел сожитель хозяйки дома, который тоже уже находился в состоянии опьянения.
"В ходе допроса мужчина признал свою вину в полном объеме. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СК России по Краснодарскому краю.
На данный момент проводится комплекс следственных действий с целью собрать и закрепить доказательства вины пенсионера.
Читайте также на РИА Новости Крым: