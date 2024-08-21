https://crimea.ria.ru/20240821/muzhchina-ranil-nozhom-dvukh-vladeltsev-otelya-i-trekh-postoyaltsev-na-kubani-1139778791.html
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T16:32
2024-08-21T16:32
2024-08-21T16:32
происшествия
кубань
мвд по краснодарскому краю
темрюкский район
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани.Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области на месте преступления."Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - сообщили в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
кубань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, кубань, мвд по краснодарскому краю, темрюкский район, новости
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
Житель Рязанской области ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани.
"В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц в станице Голубицкой мужчина ранил ножом несколько человек", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области на месте преступления.
"Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.