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Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T16:32
2024-08-21T16:32
происшествия
кубань
мвд по краснодарскому краю
темрюкский район
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани.Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области на месте преступления."Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - сообщили в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, кубань, мвд по краснодарскому краю, темрюкский район, новости
Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани

Житель Рязанской области ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани

16:32 21.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани.
"В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц в станице Голубицкой мужчина ранил ножом несколько человек", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области на месте преступления.
"Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
 
ПроисшествияКубаньМВД по Краснодарскому краюТемрюкский районНовости
 
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