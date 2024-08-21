https://crimea.ria.ru/20240821/muzhchina-ranil-nozhom-dvukh-vladeltsev-otelya-i-trekh-postoyaltsev-na-kubani-1139778791.html

Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани

Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани

Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T16:32

2024-08-21T16:32

2024-08-21T16:32

происшествия

кубань

мвд по краснодарскому краю

темрюкский район

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД РФ по Кубани.Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области на месте преступления."Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - сообщили в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

кубань

темрюкский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань, мвд по краснодарскому краю, темрюкский район, новости