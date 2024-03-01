https://crimea.ria.ru/20240301/19-raz-vystrelil-v-znakomogo-i-3-goda-skryvalsya-zhitel-kubani-arestovan-1135336466.html

19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован

19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован - РИА Новости Крым, 01.03.2024

19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован

Житель Туапсе арестован за попытку убийства своего знакомого общеопасным способом. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T12:21

2024-03-01T12:21

2024-03-01T12:24

краснодарский край

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Житель Туапсе арестован за попытку убийства своего знакомого общеопасным способом. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю.Отмечается, что злоумышленник стрелял в знакомого в сентябре 2020 года, после чего три года скрывался от следствия.Раненый выжил после множественных огнестрельных ранений, а стрелявший скрылся. Его удалось задержать в январе этого года в Краснодаре. По ходатайству следователя злоумышленник был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенного общеопасным способом по ч.3 ст.30, п.е ч.2 ст.105 УК РФ. На данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговор3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости