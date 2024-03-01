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19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован
19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован - РИА Новости Крым, 01.03.2024
19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован
Житель Туапсе арестован за попытку убийства своего знакомого общеопасным способом. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T12:21
2024-03-01T12:24
краснодарский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Житель Туапсе арестован за попытку убийства своего знакомого общеопасным способом. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю.Отмечается, что злоумышленник стрелял в знакомого в сентябре 2020 года, после чего три года скрывался от следствия.Раненый выжил после множественных огнестрельных ранений, а стрелявший скрылся. Его удалось задержать в январе этого года в Краснодаре. По ходатайству следователя злоумышленник был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенного общеопасным способом по ч.3 ст.30, п.е ч.2 ст.105 УК РФ. На данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговор3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угаре22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости
19 раз выстрелил в знакомого и 3 года скрывался: житель Кубани арестован

Житель Кубани арестован за попытку убийства знакомого общеопасным способом - Следком

12:21 01.03.2024 (обновлено: 12:24 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Житель Туапсе арестован за попытку убийства своего знакомого общеопасным способом. Об этом сообщили в следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что злоумышленник стрелял в знакомого в сентябре 2020 года, после чего три года скрывался от следствия.

"Вечером 26 сентября 2020 года 31-летний мужчина на улице с большим скоплением людей произвел не менее 19 выстрелов из огнестрельного оружия в своего знакомого, который перед этим нанес ножевое ранение его брату. Довести до конца преступный умысел, направленный на убийство, последнему не удалось, так как он вынужден был скрываться от прибывших на место происшествия полицейских", - сказано в сообщении.

Раненый выжил после множественных огнестрельных ранений, а стрелявший скрылся. Его удалось задержать в январе этого года в Краснодаре. По ходатайству следователя злоумышленник был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенного общеопасным способом по ч.3 ст.30, п.е ч.2 ст.105 УК РФ. На данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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Краснодарский крайПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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