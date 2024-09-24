https://crimea.ria.ru/20240924/v-taganroge-iz-za-padeniya-drona-gorit-sklad-lesomaterialov-1140575614.html
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
ростовская область
владимир голубев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По данным Голубева, пожар случился в промышленной зоне, на место немедленно выехали дежурно-спасательные службы. К этому времен возгорание локализовано.В Тихорецком районе Краснодарского края ранее после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. 22 сентября все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияПресечена беспилотная атака на приграничье России13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, владимир голубев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
В Таганроге из-за падения дрона загорелся склад лесоматериалов