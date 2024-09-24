https://crimea.ria.ru/20240924/v-taganroge-iz-za-padeniya-drona-gorit-sklad-lesomaterialov-1140575614.html

В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов

В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов

В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T14:38

2024-09-24T14:38

2024-09-24T14:38

ростовская область

владимир голубев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По данным Голубева, пожар случился в промышленной зоне, на место немедленно выехали дежурно-спасательные службы. К этому времен возгорание локализовано.В Тихорецком районе Краснодарского края ранее после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. 22 сентября все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияПресечена беспилотная атака на приграничье России13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, владимир голубев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу