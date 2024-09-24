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В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T14:38
2024-09-24T14:38
ростовская область
владимир голубев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По данным Голубева, пожар случился в промышленной зоне, на место немедленно выехали дежурно-спасательные службы. К этому времен возгорание локализовано.В Тихорецком районе Краснодарского края ранее после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. 22 сентября все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияПресечена беспилотная атака на приграничье России13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
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РИА Новости Крым
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ростовская область, владимир голубев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов

В Таганроге из-за падения дрона загорелся склад лесоматериалов

14:38 24.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По данным Голубева, пожар случился в промышленной зоне, на место немедленно выехали дежурно-спасательные службы. К этому времен возгорание локализовано.

"Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Тихорецком районе Краснодарского края ранее после падения обломков сбитых дронов также вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, была проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. 22 сентября все работы по разминированию после атаки дронов завершили.
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Ростовская областьВладимир ГолубевНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
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