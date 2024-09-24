https://crimea.ria.ru/20240924/presechena-bespilotnaya-ataka-na-prigraniche-rossii-1140564082.html

Пресечена беспилотная атака на приграничье России

Пресечена беспилотная атака на приграничье России - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Пресечена беспилотная атака на приграничье России

Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T07:23

2024-09-24T07:23

2024-09-24T07:59

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы курской области

курская область

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 13 дронов были уничтожены над Белгородской, Курской и Брянской областями.Силы ПВО ежедневно пресекают попытки атак украинских беспилотников на регионы России. В Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

курская область

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, брянская область, обстрелы брянской области