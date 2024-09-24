https://crimea.ria.ru/20240924/presechena-bespilotnaya-ataka-na-prigraniche-rossii-1140564082.html
Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Пресечена беспилотная атака на приграничье России - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T07:23
2024-09-24T07:23
2024-09-24T07:59
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
курская область
брянская область
обстрелы брянской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_bc15e853f5d40eaad572894bdafdd93c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 13 дронов были уничтожены над Белгородской, Курской и Брянской областями.Силы ПВО ежедневно пресекают попытки атак украинских беспилотников на регионы России. В Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
курская область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4e14aa4ee79dace6034a1cc099175ae0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, брянская область, обстрелы брянской области
Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Над тремя приграничными регионами России за ночь сбили 13 беспилотников
07:23 24.09.2024 (обновлено: 07:59 24.09.2024)