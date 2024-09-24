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Пресечена беспилотная атака на приграничье России - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Пресечена беспилотная атака на приграничье России - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T07:23
2024-09-24T07:59
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
курская область
брянская область
обстрелы брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 13 дронов были уничтожены над Белгородской, Курской и Брянской областями.Силы ПВО ежедневно пресекают попытки атак украинских беспилотников на регионы России. В Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, брянская область, обстрелы брянской области
Пресечена беспилотная атака на приграничье России

Над тремя приграничными регионами России за ночь сбили 13 беспилотников

07:23 24.09.2024 (обновлено: 07:59 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение ночи 13 дронов были уничтожены над Белгородской, Курской и Брянской областями.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской, четыре - над территорией Курской и один - над территорией Брянской областей", - сказано в сообщении.

Силы ПВО ежедневно пресекают попытки атак украинских беспилотников на регионы России.
В Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВООбстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы Курской областиКурская областьБрянская областьОбстрелы Брянской области
 
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