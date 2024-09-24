https://crimea.ria.ru/20240924/kto-vozglavil-minekonomrazvitiya-kryma-1140574593.html
Кто возглавил Минэкономразвития Крыма
Кто возглавил Минэкономразвития Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Кто возглавил Минэкономразвития Крыма
Врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, который занимает пост первого замминистра экономического развития региона. Соответствующий указ главы... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T13:25
2024-09-24T13:25
2024-09-24T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, который занимает пост первого замминистра экономического развития региона. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства.Роман Хитущенко родился 2 октября 1987 года в Симферополе. С 2005 по 2010 годы обучался в Таврическом Национальном Университете им. В.И. Вернадского по специальности "Экономическая кибернетика", получил квалификацию специалиста по экономической кибернетике. С 2014 по 2019 годы работал заведующим отделом министерства финансов Республики Крым, с марта по ноябрь 2019 года - замначальника управления Минфина.С ноября 2019 года назначен заместителем министра экономического развития Крыма, а с ноября 2023 года занял пост первого заместителя министра.Как сообщалось, 19 сентября 2024 года Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко. Теперь Шеряко работает в должности первого заместителя министра финансов региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаАксенов назначил министра внутренней политики и информации КрымаАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, экономика, минэкономразвития крыма
Кто возглавил Минэкономразвития Крыма
Врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, который занимает пост первого замминистра экономического развития региона. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра экономического развития Республики Крым на Хитущенко Романа Владимировича, первого заместителя министра экономического развития Крыма", - говорится в указе.
Роман Хитущенко родился 2 октября 1987 года в Симферополе. С 2005 по 2010 годы обучался в Таврическом Национальном Университете им. В.И. Вернадского по специальности "Экономическая кибернетика", получил квалификацию специалиста по экономической кибернетике.
С 2014 по 2019 годы работал заведующим отделом министерства финансов Республики Крым, с марта по ноябрь 2019 года - замначальника управления Минфина.
С ноября 2019 года назначен заместителем министра экономического развития Крыма, а с ноября 2023 года занял пост первого заместителя министра.
Как сообщалось, 19 сентября 2024 года Сергей Аксенов отправил в отставку
министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко. Теперь Шеряко работает в должности первого заместителя министра финансов региона.
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