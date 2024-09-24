https://crimea.ria.ru/20240924/kto-vozglavil-minekonomrazvitiya-kryma-1140574593.html

Кто возглавил Минэкономразвития Крыма

Кто возглавил Минэкономразвития Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Кто возглавил Минэкономразвития Крыма

Врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, который занимает пост первого замминистра экономического развития региона. Соответствующий указ главы... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T13:25

2024-09-24T13:25

2024-09-24T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, который занимает пост первого замминистра экономического развития региона. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства.Роман Хитущенко родился 2 октября 1987 года в Симферополе. С 2005 по 2010 годы обучался в Таврическом Национальном Университете им. В.И. Вернадского по специальности "Экономическая кибернетика", получил квалификацию специалиста по экономической кибернетике. С 2014 по 2019 годы работал заведующим отделом министерства финансов Республики Крым, с марта по ноябрь 2019 года - замначальника управления Минфина.С ноября 2019 года назначен заместителем министра экономического развития Крыма, а с ноября 2023 года занял пост первого заместителя министра.Как сообщалось, 19 сентября 2024 года Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко. Теперь Шеряко работает в должности первого заместителя министра финансов региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаАксенов назначил министра внутренней политики и информации КрымаАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, экономика, минэкономразвития крыма