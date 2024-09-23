Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла
В органах власти Крыма обновили руководство министерств
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПортфель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - подборка РИА Новости Крым.
В понедельник на официальном портале правительства Крыма появилось сразу четыре кадровых указа главы республики Сергея Аксенова. В частности, о назначении министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма экс-главы администрации Ленинского района республики Захара Щегленко.
Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом "на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года", сказано в документе.
Кроме того, глава Крыма в понедельник освободил от должности министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова - также в связи с истечением срока полномочий.
На прошлой неделе по указу Аксенова министром культуры Крыма снова стала Татьяна Манежина.
Также глава республики переназначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений назначен Руслан Якубов, который до этого занимал должность первого заместителя главы Госкомнаца. Предыдущий глава госкомитета Айдер Типпа был снят с должности по собственному желанию. Теперь он занимает кресло вице-спикера.
В отставку на прошлой неделе также отправлен министр экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.
Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
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