https://crimea.ria.ru/20240923/otstavki-i-naznacheniya-v-krymu---kto-zanyal-ministerskie-kresla-1140541927.html

Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла

Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла

В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель -... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T13:10

2024-09-23T13:10

2024-09-23T13:10

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

крым

новости крыма

сергей аксенов

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832357_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d3c594a2df13096818895869404a486.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - подборка РИА Новости Крым.В понедельник на официальном портале правительства Крыма появилось сразу четыре кадровых указа главы республики Сергея Аксенова. В частности, о назначении министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма экс-главы администрации Ленинского района республики Захара Щегленко.Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом "на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года", сказано в документе.Кроме того, глава Крыма в понедельник освободил от должности министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова - также в связи с истечением срока полномочий.На прошлой неделе по указу Аксенова министром культуры Крыма снова стала Татьяна Манежина.Также глава республики переназначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений назначен Руслан Якубов, который до этого занимал должность первого заместителя главы Госкомнаца. Предыдущий глава госкомитета Айдер Типпа был снят с должности по собственному желанию. Теперь он занимает кресло вице-спикера.В отставку на прошлой неделе также отправлен министр экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций КрымаНовым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис СмирновВ Феодосии выбрали нового председателя городского советаЯнина Павленко покинула пост главы администрации Ялты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, сергей аксенов, совет министров рк