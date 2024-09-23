Рейтинг@Mail.ru
Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240923/otstavki-i-naznacheniya-v-krymu---kto-zanyal-ministerskie-kresla-1140541927.html
Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла
Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла
В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель -... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T13:10
2024-09-23T13:10
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
крым
новости крыма
сергей аксенов
совет министров рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832357_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d3c594a2df13096818895869404a486.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - подборка РИА Новости Крым.В понедельник на официальном портале правительства Крыма появилось сразу четыре кадровых указа главы республики Сергея Аксенова. В частности, о назначении министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма экс-главы администрации Ленинского района республики Захара Щегленко.Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом "на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года", сказано в документе.Кроме того, глава Крыма в понедельник освободил от должности министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова - также в связи с истечением срока полномочий.На прошлой неделе по указу Аксенова министром культуры Крыма снова стала Татьяна Манежина.Также глава республики переназначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений назначен Руслан Якубов, который до этого занимал должность первого заместителя главы Госкомнаца. Предыдущий глава госкомитета Айдер Типпа был снят с должности по собственному желанию. Теперь он занимает кресло вице-спикера.В отставку на прошлой неделе также отправлен министр экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций КрымаНовым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис СмирновВ Феодосии выбрали нового председателя городского советаЯнина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832357_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9e3db3c75a5cb5e8bb15af47825f7e3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, сергей аксенов, совет министров рк
Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла

В органах власти Крыма обновили руководство министерств

13:10 23.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПортфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - подборка РИА Новости Крым.
В понедельник на официальном портале правительства Крыма появилось сразу четыре кадровых указа главы республики Сергея Аксенова. В частности, о назначении министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма экс-главы администрации Ленинского района республики Захара Щегленко.
Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом "на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года", сказано в документе.
Кроме того, глава Крыма в понедельник освободил от должности министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова - также в связи с истечением срока полномочий.
На прошлой неделе по указу Аксенова министром культуры Крыма снова стала Татьяна Манежина.
Также глава республики переназначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а новым главой Госкомитета по делам межнациональных отношений назначен Руслан Якубов, который до этого занимал должность первого заместителя главы Госкомнаца. Предыдущий глава госкомитета Айдер Типпа был снят с должности по собственному желанию. Теперь он занимает кресло вице-спикера.
В отставку на прошлой неделе также отправлен министр экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.
Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
В Феодосии выбрали нового председателя городского совета
Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
 
Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымНовости КрымаСергей АксеновСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
14:06Нужно ли менять гимн Крыма - опрос
13:47Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма"
13:44Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области
13:37Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
13:31Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
13:21Крымский мост сейчас: очередь растет
13:10Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла
12:58Армия России продавливает врага в зоне СВО
12:49В Севастополе закрыли рейд
12:40ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – Москалькова
12:29Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области
12:25Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
12:06Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае
11:51В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей
11:30Аксенов назначил министра ЖКХ Крыма
11:27Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину
11:16Мать погибших от отравления детей дала показания
10:48Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
10:36"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
Лента новостейМолния