https://crimea.ria.ru/20240923/novym-glavoy-terotdela-rospotrebnadzora-v-sevastopole-stal-denis-smirnov-1140540565.html

Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов

Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов

Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T12:25

2024-09-23T12:25

2024-09-23T14:07

здравоохранение в крыму и севастополе

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

севастополь

роспотребнадзор

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании правительства.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов переназначил на должность вице-премьера Крыма Анну Анюхину, а также отправил в отставку министра юстиции Крыма Олега Шаповалова. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов назначил министра ЖКХ Крыма

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, роспотребнадзор, михаил развожаев