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Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:25
2024-09-23T12:25
2024-09-23T14:07
здравоохранение в крыму и севастополе
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
севастополь
роспотребнадзор
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании правительства.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов переназначил на должность вице-премьера Крыма Анну Анюхину, а также отправил в отставку министра юстиции Крыма Олега Шаповалова. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов назначил министра ЖКХ Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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здравоохранение в крыму и севастополе, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, роспотребнадзор, михаил развожаев
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
Теротдел Роспотребнадзора в Севастополе возглавил Денис Смирнов - губернатор
12:25 23.09.2024 (обновлено: 14:07 23.09.2024)