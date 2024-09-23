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Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:25
2024-09-23T14:07
здравоохранение в крыму и севастополе
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании правительства.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов переназначил на должность вице-премьера Крыма Анну Анюхину, а также отправил в отставку министра юстиции Крыма Олега Шаповалова. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов назначил министра ЖКХ Крыма
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здравоохранение в крыму и севастополе, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, роспотребнадзор, михаил развожаев
Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов

Теротдел Роспотребнадзора в Севастополе возглавил Денис Смирнов - губернатор

12:25 23.09.2024 (обновлено: 14:07 23.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора возглавил Денис Смирнов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании правительства.

"Предыдущий руководитель Анна Мелюх вернулась в Керчь трудиться, а Денис Леонидович прибыл к нам из Джанкоя. Мы уже познакомились и обсудили рабочий процесс, прошу всех взаимодействовать", - сказал губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов переназначил на должность вице-премьера Крыма Анну Анюхину, а также отправил в отставку министра юстиции Крыма Олега Шаповалова.
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