https://crimea.ria.ru/20240923/aksenov-otpravil-v-otstavku-vitse-premera-kryma-anyukhinu-1140538989.html

Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину

Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину

Глава республики Сергей Аксенов освободил от должности зампредседателя Совмина Крыма Анну Анюхину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T11:27

2024-09-23T11:27

2024-09-23T11:32

крым

новости крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

анна анюхина

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов освободил от должности зампредседателя Совмина Крыма Анну Анюхину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Анна Анюхина заняла пост заместителя председателя Совета министров республики 17 июня 2020 года. До этого она пять лет возглавляла министерство имущественных и земельных отношений Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен министр культурыГлава Минэкономразвития Крыма освобожден от должностиАксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, анна анюхина, сергей аксенов