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Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину
Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину
Глава республики Сергей Аксенов освободил от должности зампредседателя Совмина Крыма Анну Анюхину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T11:27
2024-09-23T11:32
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новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
анна анюхина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов освободил от должности зампредседателя Совмина Крыма Анну Анюхину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Анна Анюхина заняла пост заместителя председателя Совета министров республики 17 июня 2020 года. До этого она пять лет возглавляла министерство имущественных и земельных отношений Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен министр культурыГлава Минэкономразвития Крыма освобожден от должностиАксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей
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крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, анна анюхина, сергей аксенов
Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину

Глава Крыма Аксенов отправил в отставку вице-премьера Анну Анюхину

11:27 23.09.2024 (обновлено: 11:32 23.09.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы РКМинистр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. Архивное фото
Министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. Архивное фото
© Фото: пресс-служба главы РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов освободил от должности зампредседателя Совмина Крыма Анну Анюхину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.
"Освободить Анюхину Анну Владимировну от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, – заместителя председателя Совета министров в связи с истечением срока полномочий 23 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Анна Анюхина заняла пост заместителя председателя Совета министров республики 17 июня 2020 года. До этого она пять лет возглавляла министерство имущественных и земельных отношений Крыма.
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