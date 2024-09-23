https://crimea.ria.ru/20240923/armiya-rossii-prodavlivaet-vraga-v-zone-svo-1140541650.html
Армия России продавливает врага в зоне СВО
Армия России продавливает врага в зоне СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Армия России продавливает врага в зоне СВО
Армия России за сутки отразила 19 контратак ВСУ, противник потерял порядка 1795 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:58
2024-09-23T12:58
2024-09-23T12:58
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Армия России за сутки отразила 19 контратак ВСУ, противник потерял порядка 1795 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял 105 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы, две станции РЭБ и полевой склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр ДНР. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и десятки единиц иностранной техники, в том числе РСЗО HIMARS.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные позиции и поразили врага в районах населенных пунктов Калиново, Горького, Михайловка и Розовка ДНР. Отразили девять контратак. Потери противника составили до 440 военнослужащих и техника.Подразделения группировки войск "Восток" отразили контратаку противника и улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, три автомобиля, САУ "Caesar" производства Франции и гаубицу Д-30. Уничтожены две станции РЭБ "Анклав-Н".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и станция РЭБ.Сутками ранее потери украинских военнослужащих составили порядка 1790 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:106 дронов, бомбы Hammer и снаряды HIMARS сбиты ПВО России за суткиНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПКАвиация России нанесла удары по ВСУ в районах 20 сел в Курской области
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия России продавливает врага в зоне СВО
За сутки ВСУ потеряли почти две тысячи боевиков -- Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Армия России за сутки отразила 19 контратак ВСУ, противник потерял порядка 1795 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял 105 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и САУ "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы, две станции РЭБ и полевой склад боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр ДНР. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и десятки единиц иностранной техники, в том числе РСЗО HIMARS.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные позиции и поразили врага в районах населенных пунктов Калиново, Горького, Михайловка и Розовка ДНР. Отразили девять контратак. Потери противника составили до 440 военнослужащих и техника.
Подразделения группировки войск "Восток" отразили контратаку противника и улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, три автомобиля, САУ "Caesar" производства Франции и гаубицу Д-30. Уничтожены две станции РЭБ "Анклав-Н".
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение ВСУ в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и станция РЭБ.
Сутками ранее потери украинских военнослужащих составили порядка 1790 человек
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