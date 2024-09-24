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Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики

Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики

Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T15:56

2024-09-24T15:56

2024-09-24T15:56

день государственного флага и герба крыма

гимн крыма

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не пиарщиками, а народом, и поэтому эта символика не потеряла своего значения. Такое мнение в День государственного флага и гимна Республики Крым высказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Вот слова на нашем гербе – "Процветание в единстве". Что в них плохого? Они и сегодня актуальны. Мы 10 лет едины в Крыму. Люди заняты тем, как сделать улицу, как отремонтировать садик, а не тем, как Иванов борется с Петровым и как село разделилось на две группы. Мы объединили всех, это процветание в единстве", - сказал Константинов журналистам.Российский триколор, на основе которого был создан флаг Крыма, уже тогда был для крымчан символом надежды, отметил он, и жители полуострова верили, что Россия к ним вернется."Зачем это менять? Мы носители этого символа. <…> Я очень хорошо помню то время, помню чувство тревоги и какую-то робкую надежду, что все-таки нам удастся сохранить Советский Союз, правопреемником которого стала Россия", - вспомнил Константинов.По-другому обстоит ситуация с гимном. Сегодня, по мнению главы крымского парламента, он не вызывает тех эмоций, которые должны возникать при исполнении гимна. Выросло новое поколение крымчан, которые стали свидетелями Крымской весны, и события этих лет надо отразить в словах гимна, полагает политик.Накануне в Госсовете республики создали рабочую группу по созданию нового гимна. Ее возглавил первый вице-спикер парламента Сергей Цеков. По мнению депутатов, нынешний гимн поэтессы Ольги Голубевой на музыку композитора Алемдара Караманова сыграл свою роль в истории, но современных реалий он уже не отражает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день государственного флага и герба крыма, гимн крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, общество