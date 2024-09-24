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Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики
Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики
Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T15:56
2024-09-24T15:56
день государственного флага и герба крыма
гимн крыма
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не пиарщиками, а народом, и поэтому эта символика не потеряла своего значения. Такое мнение в День государственного флага и гимна Республики Крым высказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Вот слова на нашем гербе – "Процветание в единстве". Что в них плохого? Они и сегодня актуальны. Мы 10 лет едины в Крыму. Люди заняты тем, как сделать улицу, как отремонтировать садик, а не тем, как Иванов борется с Петровым и как село разделилось на две группы. Мы объединили всех, это процветание в единстве", - сказал Константинов журналистам.Российский триколор, на основе которого был создан флаг Крыма, уже тогда был для крымчан символом надежды, отметил он, и жители полуострова верили, что Россия к ним вернется."Зачем это менять? Мы носители этого символа. &lt;…&gt; Я очень хорошо помню то время, помню чувство тревоги и какую-то робкую надежду, что все-таки нам удастся сохранить Советский Союз, правопреемником которого стала Россия", - вспомнил Константинов.По-другому обстоит ситуация с гимном. Сегодня, по мнению главы крымского парламента, он не вызывает тех эмоций, которые должны возникать при исполнении гимна. Выросло новое поколение крымчан, которые стали свидетелями Крымской весны, и события этих лет надо отразить в словах гимна, полагает политик.Накануне в Госсовете республики создали рабочую группу по созданию нового гимна. Ее возглавил первый вице-спикер парламента Сергей Цеков. По мнению депутатов, нынешний гимн поэтессы Ольги Голубевой на музыку композитора Алемдара Караманова сыграл свою роль в истории, но современных реалий он уже не отражает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день государственного флага и герба крыма, гимн крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, общество
Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики

Будут ли вслед за гимном менять государственный флаг и герб Крыма - ответ властей

15:56 24.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГосударственная символика республики Крым
Государственная символика республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не пиарщиками, а народом, и поэтому эта символика не потеряла своего значения. Такое мнение в День государственного флага и гимна Республики Крым высказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Вот слова на нашем гербе – "Процветание в единстве". Что в них плохого? Они и сегодня актуальны. Мы 10 лет едины в Крыму. Люди заняты тем, как сделать улицу, как отремонтировать садик, а не тем, как Иванов борется с Петровым и как село разделилось на две группы. Мы объединили всех, это процветание в единстве", - сказал Константинов журналистам.
День флага и герба в КрымуДень флага и герба в Крыму
Российский триколор, на основе которого был создан флаг Крыма, уже тогда был для крымчан символом надежды, отметил он, и жители полуострова верили, что Россия к ним вернется.
"Зачем это менять? Мы носители этого символа. <…> Я очень хорошо помню то время, помню чувство тревоги и какую-то робкую надежду, что все-таки нам удастся сохранить Советский Союз, правопреемником которого стала Россия", - вспомнил Константинов.
По-другому обстоит ситуация с гимном. Сегодня, по мнению главы крымского парламента, он не вызывает тех эмоций, которые должны возникать при исполнении гимна. Выросло новое поколение крымчан, которые стали свидетелями Крымской весны, и события этих лет надо отразить в словах гимна, полагает политик.
"Каждая крымская семья прошла через это. Дети Крымской весны - сейчас уже студенты, им нужны такие важные слова, которые дойдут до сердца. Очень важно, чтобы люди талантливые смогли это сделать так, чтобы гимн жил долго. Чтобы там был базовый смысл "Крым - Россия навсегда", - подчеркнул Константинов.
Накануне в Госсовете республики создали рабочую группу по созданию нового гимна. Ее возглавил первый вице-спикер парламента Сергей Цеков. По мнению депутатов, нынешний гимн поэтессы Ольги Голубевой на музыку композитора Алемдара Караманова сыграл свою роль в истории, но современных реалий он уже не отражает.
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Мнение симферопольцев о необходимости менять гимн Крыма - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 14:06
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День государственного флага и герба КрымаГимн КрымаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымНовости КрымаОбщество
 
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