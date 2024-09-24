Рейтинг@Mail.ru
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/v-rf-rezko-vyroslo-chislo-obrascheniy-v-ligu-bezopasnogo-interneta-1140577559.html
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T15:37
2024-09-24T15:37
екатерина мизулина
интернет
новости
общество
безопасность
кибербезопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110129/63/1101296312_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_d495d5baba9aee2830684118270e266a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете. Такие цифры привела глава организации Екатерина Мизулина на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По ее словам, немало писем связаны с подростковыми конфликтами, драками, травлями, распространением детской порнографии в сети. Также остро строит пропаганда употребления наркотических средств, оккультизма, сатанизма и распространения контента, связанного со съемками на кладбищах. Сейчас обращения, связанные с опасным контентом, составляют примерно 75% от общей массы всех писем, которые получает организация, обозначила Мизулина."По-прежнему видим распространение большого количества экстремистского контента, много обращений получаем на тему разжигания межнациональной, религиозной розни", - отметила она. И добавила, что "очень много по-прежнему контента, связанного с насилием, с драками, с избиениями, с жестокостью, в том числе распространяемого самими подростками".По ее словам, треш-контент по-прежнему растет, однако есть все основания считать, что в скором времени ситуация сильно изменится, поскольку появился новый закон о регулировании такого рода контента, появилась уголовная ответственность и серьезные штрафы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиЭксперт объяснил необходимость запрета на анонимность в сетиКак не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110129/63/1101296312_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_4dc19e92054a0b80d4f6545f7ff3f026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина мизулина, интернет, новости, общество, безопасность, кибербезопасность, россия
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета

В России резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета – Мизулина

15:37 24.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПользователь интернета. Архивное фото.
Пользователь интернета. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете. Такие цифры привела глава организации Екатерина Мизулина на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"В этом году количество писем, обращений от граждан резко увеличилось. И если говорить по показателям 2023-2024 года, совокупно мы получили 769 тысяч обращений от наших граждан, из которых 393 тысяч – это 2023 год. То есть, в этом году мы видим рост числа писем в связи, в первую очередь, конечно, с распространением опасного контента в интернете", - сказала Мизулина.
По ее словам, немало писем связаны с подростковыми конфликтами, драками, травлями, распространением детской порнографии в сети. Также остро строит пропаганда употребления наркотических средств, оккультизма, сатанизма и распространения контента, связанного со съемками на кладбищах. Сейчас обращения, связанные с опасным контентом, составляют примерно 75% от общей массы всех писем, которые получает организация, обозначила Мизулина.
"По-прежнему видим распространение большого количества экстремистского контента, много обращений получаем на тему разжигания межнациональной, религиозной розни", - отметила она. И добавила, что "очень много по-прежнему контента, связанного с насилием, с драками, с избиениями, с жестокостью, в том числе распространяемого самими подростками".
По ее словам, треш-контент по-прежнему растет, однако есть все основания считать, что в скором времени ситуация сильно изменится, поскольку появился новый закон о регулировании такого рода контента, появилась уголовная ответственность и серьезные штрафы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми
Эксперт объяснил необходимость запрета на анонимность в сети
Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
 
Екатерина МизулинаИнтернетНовостиОбществоБезопасностьКибербезопасностьРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина
17:41ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов в Евпатории
17:30В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине
17:05ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней
16:46В России с 2025 года увеличат МРОТ
16:27Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
16:00Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора
15:56Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики
15:37В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
15:24В крымском парламенте создали два новых комитета
15:11Уникальную "Каменную Могилу" впервые презентовали всей России в Крыму
15:00Более 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за сутки
14:38В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
14:29Горят склады и вражеская техника - потери ВСУ за сутки
14:18ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки
14:17В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%
14:07Лукашенко призвал готовиться к войне
13:33Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
13:25Кто возглавил Минэкономразвития Крыма
13:21Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы
Лента новостейМолния