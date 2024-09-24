https://crimea.ria.ru/20240924/v-rf-rezko-vyroslo-chislo-obrascheniy-v-ligu-bezopasnogo-interneta-1140577559.html
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T15:37
2024-09-24T15:37
2024-09-24T15:37
екатерина мизулина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете. Такие цифры привела глава организации Екатерина Мизулина на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По ее словам, немало писем связаны с подростковыми конфликтами, драками, травлями, распространением детской порнографии в сети. Также остро строит пропаганда употребления наркотических средств, оккультизма, сатанизма и распространения контента, связанного со съемками на кладбищах. Сейчас обращения, связанные с опасным контентом, составляют примерно 75% от общей массы всех писем, которые получает организация, обозначила Мизулина."По-прежнему видим распространение большого количества экстремистского контента, много обращений получаем на тему разжигания межнациональной, религиозной розни", - отметила она. И добавила, что "очень много по-прежнему контента, связанного с насилием, с драками, с избиениями, с жестокостью, в том числе распространяемого самими подростками".По ее словам, треш-контент по-прежнему растет, однако есть все основания считать, что в скором времени ситуация сильно изменится, поскольку появился новый закон о регулировании такого рода контента, появилась уголовная ответственность и серьезные штрафы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграмиЭксперт объяснил необходимость запрета на анонимность в сетиКак не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
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екатерина мизулина, интернет, новости, общество, безопасность, кибербезопасность, россия
В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
В России резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета – Мизулина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В этом году число обращений на горячую линию Лиги безопасного интернета выросло, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете. Такие цифры привела глава организации Екатерина Мизулина на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"В этом году количество писем, обращений от граждан резко увеличилось. И если говорить по показателям 2023-2024 года, совокупно мы получили 769 тысяч обращений от наших граждан, из которых 393 тысяч – это 2023 год. То есть, в этом году мы видим рост числа писем в связи, в первую очередь, конечно, с распространением опасного контента в интернете", - сказала Мизулина.
По ее словам, немало писем связаны с подростковыми конфликтами, драками, травлями, распространением детской порнографии в сети. Также остро строит пропаганда употребления наркотических средств, оккультизма, сатанизма и распространения контента, связанного со съемками на кладбищах. Сейчас обращения, связанные с опасным контентом, составляют примерно 75% от общей массы всех писем, которые получает организация, обозначила Мизулина.
"По-прежнему видим распространение большого количества экстремистского контента, много обращений получаем на тему разжигания межнациональной, религиозной розни", - отметила она. И добавила, что "очень много по-прежнему контента, связанного с насилием, с драками, с избиениями, с жестокостью, в том числе распространяемого самими подростками".
По ее словам, треш-контент по-прежнему растет, однако есть все основания считать, что в скором времени ситуация сильно изменится, поскольку появился новый закон о регулировании такого рода контента, появилась уголовная ответственность и серьезные штрафы.
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