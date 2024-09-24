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Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T16:27
2024-09-24T16:27
2024-09-24T16:43
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте законодательного органа.Вячеслав Володин подчеркнул, что такой законопроект не внесен в Государственную думу и депутатами не рассматривается.На данный момент по статье 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Та еще поездка: мужчина ответит за пьяное ДТП и оскорбление полицейскогоНа крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКак в России противодействуют экстремизму
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вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, уголовный кодекс, новости
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не будут – Володин
16:27 24.09.2024 (обновлено: 16:43 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте законодательного органа.
"В ряде СМИ прошла информация, что в Государственной Думе рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти. Данная информация не соответствует действительности", – сказал председатель Госдумы.
Вячеслав Володин подчеркнул, что такой законопроект не внесен в Государственную думу и депутатами не рассматривается.
На данный момент по статье 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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