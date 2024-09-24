https://crimea.ria.ru/20240924/uzhestochat-li-nakazanie-za-publichnoe-oskorblenie-predstaviteley-vlasti-1140581100.html

Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти

Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти

Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T16:27

2024-09-24T16:27

2024-09-24T16:43

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

уголовный кодекс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте законодательного органа.Вячеслав Володин подчеркнул, что такой законопроект не внесен в Государственную думу и депутатами не рассматривается.На данный момент по статье 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Та еще поездка: мужчина ответит за пьяное ДТП и оскорбление полицейскогоНа крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКак в России противодействуют экстремизму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, уголовный кодекс, новости