Рейтинг@Mail.ru
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/uzhestochat-li-nakazanie-za-publichnoe-oskorblenie-predstaviteley-vlasti-1140581100.html
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T16:27
2024-09-24T16:43
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
уголовный кодекс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120931000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c0c9f82ffd292445591ede186c50b13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте законодательного органа.Вячеслав Володин подчеркнул, что такой законопроект не внесен в Государственную думу и депутатами не рассматривается.На данный момент по статье 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Та еще поездка: мужчина ответит за пьяное ДТП и оскорбление полицейскогоНа крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихКак в России противодействуют экстремизму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120931000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e116a7b8354f95df024e1a7c98e92e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, уголовный кодекс, новости
Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти

Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не будут – Володин

16:27 24.09.2024 (обновлено: 16:43 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Баранов / Перейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ
Вывеска на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ужесточать наказание за публичное оскорбление представителей власти не планируют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте законодательного органа.

"В ряде СМИ прошла информация, что в Государственной Думе рассматривается инициатива об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти. Данная информация не соответствует действительности", – сказал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что такой законопроект не внесен в Государственную думу и депутатами не рассматривается.
На данный момент по статье 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Та еще поездка: мужчина ответит за пьяное ДТП и оскорбление полицейского
На крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующих
Как в России противодействуют экстремизму
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоУголовный кодексНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина
17:41ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов в Евпатории
17:30В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине
17:05ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней
16:46В России с 2025 года увеличат МРОТ
16:27Ужесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти
16:00Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора
15:56Флаг и герб Крыма: изменят ли символику республики
15:37В РФ резко выросло число обращений в Лигу безопасного интернета
15:24В крымском парламенте создали два новых комитета
15:11Уникальную "Каменную Могилу" впервые презентовали всей России в Крыму
15:00Более 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за сутки
14:38В Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
14:29Горят склады и вражеская техника - потери ВСУ за сутки
14:18ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки
14:17В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%
14:07Лукашенко призвал готовиться к войне
13:33Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
13:25Кто возглавил Минэкономразвития Крыма
13:21Детонация и пожар: в Горловке погиб начальник противопожарной службы
Лента новостейМолния