https://crimea.ria.ru/20240924/v-rossii-s-2025-goda-uvelichat-mrot-1140581333.html

В России с 2025 года увеличат МРОТ

В России с 2025 года увеличат МРОТ - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В России с 2025 года увеличат МРОТ

В России в соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Об этом заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T16:46

2024-09-24T16:46

2024-09-24T16:58

новости

михаил мишустин

правительство россии

зарплата

минимальный размер оплаты труда (мрот)

финансы

общество

доходы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В России в соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Кроме того, председатель правительства РФ сообщил об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаНазван размер материнского капитала после индексацииПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил мишустин, правительство россии, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот), финансы, общество, доходы