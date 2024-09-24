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В России с 2025 года увеличат МРОТ
В России с 2025 года увеличат МРОТ - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В России с 2025 года увеличат МРОТ
В России в соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Об этом заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T16:46
2024-09-24T16:46
2024-09-24T16:58
новости
михаил мишустин
правительство россии
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финансы
общество
доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В России в соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Кроме того, председатель правительства РФ сообщил об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаНазван размер материнского капитала после индексацииПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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новости, михаил мишустин, правительство россии, зарплата, минимальный размер оплаты труда (мрот), финансы, общество, доходы
В России с 2025 года увеличат МРОТ
МРОТ увеличат до 22 440 рублей с 2025 года
16:46 24.09.2024 (обновлено: 16:58 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В России в соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей. С 2025 года он будет увеличен более чем на 16,5% и достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 миллионам работников", – заявил Михаил Мишустин.
Кроме того, председатель правительства РФ сообщил об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.
"В бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал, а также на единое пособие по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами, которым нужна социальная поддержка", – отметил председатель правительства.
Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.
"Будет обеспечено финансирование медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, которую оказывают федеральные организации здравоохранения, а медработники продолжат получать специальные выплаты", – добавил Мишустин.
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