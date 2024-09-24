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В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине
В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине, отметив, что за боевые действия расплачивается гражданское население. Об этом он заявил на РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T17:30
2024-09-24T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине, отметив, что за боевые действия расплачивается гражданское население. Об этом он заявил на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.По данным агентства, лидеры стран, вероятно, обсудят украинский кризис – в частности, дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Некоторые западные СМИ полагают, что США и Великобритания на заседании Генассамблеи могут дать разрешение Киеву на удары вглубь России.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России от таких шагов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей.Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.В начале августа Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта.Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинГерой России ответил на вопрос о завершении СВОКогда закончится СВО на Украине – мнение
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оон, антониу гутерриш, новости, генассамблея оон, в мире, россия, украина
В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине

В ООН призвали к мирному урегулированию украинского конфликта

17:30 24.09.2024 (обновлено: 17:37 24.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине, отметив, что за боевые действия расплачивается гражданское население. Об этом он заявил на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

"Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков ее ослабевания. За это расплачиваются мирные жители – растущим числом погибших и разрушенными жизнями и общинами. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", – сказано в сообщении.

По данным агентства, лидеры стран, вероятно, обсудят украинский кризис – в частности, дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Некоторые западные СМИ полагают, что США и Великобритания на заседании Генассамблеи могут дать разрешение Киеву на удары вглубь России.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости призвал подождать до конца недели высокого уровня, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России от таких шагов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
В начале августа Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта.
Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.
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