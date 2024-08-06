Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
Киев намерен в этом году подготовить реальную основу для завершения конфликта – Зеленский
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта. Об этом он заявил в обращении к согражданам в своем Telegram-канале.
"В эти дни продолжаются переговоры с участниками наших рабочих групп по поводу пунктов "формулы мира", переговоры о том, как и когда мы наполним необходимым содержанием реализацию пунктов "формулы мира". Имеем неизменную цель уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно", - сказал Зеленский.
Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
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