Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/zelenskiy-poobeschal-sozdat-osnovu-dlya-zaversheniya-konflikta-v-etom-godu-1139384107.html
Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта. Об этом он... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T10:43
2024-08-06T10:43
владимир зеленский
украина
россия
политика
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139021213_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16b36c6c318e675015da02fb8bcb9c51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта. Об этом он заявил в обращении к согражданам в своем Telegram-канале.Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевМатвиенко назвала условие возобновления переговоров с УкраинойКапитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139021213_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_f045f662d37912d24708ad6c21354fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, россия, политика, новости, новости сво
Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году

Киев намерен в этом году подготовить реальную основу для завершения конфликта – Зеленский

10:43 06.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта. Об этом он заявил в обращении к согражданам в своем Telegram-канале.
"В эти дни продолжаются переговоры с участниками наших рабочих групп по поводу пунктов "формулы мира", переговоры о том, как и когда мы наполним необходимым содержанием реализацию пунктов "формулы мира". Имеем неизменную цель уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно", - сказал Зеленский.
Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
Матвиенко назвала условие возобновления переговоров с Украиной
Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
 
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияПолитикаНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
12:07Срок за госизмену: жителя Крыма приговорили к 18 годам
11:50Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
11:28Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
11:22Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
11:07Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
10:54Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
10:43Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
10:24Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
10:19В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
10:13Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
10:07ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
09:52В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
09:49Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
09:4522 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
09:34Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Лента новостейМолния