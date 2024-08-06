https://crimea.ria.ru/20240806/zelenskiy-poobeschal-sozdat-osnovu-dlya-zaversheniya-konflikta-v-etom-godu-1139384107.html

Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году

Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году

Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта. Об этом он... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T10:43

2024-08-06T10:43

2024-08-06T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о "неизменной цели" киевского режима подготовить в этом году "реальную основу для справедливого завершения" конфликта. Об этом он заявил в обращении к согражданам в своем Telegram-канале.Ранее в интервью французским СМИ Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако их результаты должны учитывать нынешние реалии, в том числе вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также цели России в специальной военной операции.Президент России Владимир Путин в июне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевМатвиенко назвала условие возобновления переговоров с УкраинойКапитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, россия, политика, новости, новости сво