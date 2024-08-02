https://crimea.ria.ru/20240802/referendum-na-ukraine-o-peredache-territoriy-rf-chto-zadumal-zelenskiy-1139293248.html

Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский

Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский

Слова Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о передаче украинских территорий России по итогам конфликта не следует понимать буквально. Такое... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T07:59

2024-08-02T07:59

2024-08-02T08:44

владимир зеленский

радио "спутник в крыму"

украина

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россия

политика

мнения

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о передаче украинских территорий России по итогам конфликта не следует понимать буквально. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Владимир Зеленский в интервью французским СМИ допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.Отворил потихоньку калиткуПо мнению Никифорова, все это говорит об одном и главном: Зеленский понимает, что грядут серьезные перемены и готовиться к ним нужно уже сейчас."Это шажок в сторону осознания неизбежности. Обстоятельства заставляют его приоткрывать переговорную калитку. Потому что большой шухер, так сказать, может наступить достаточно быстро, и чтобы это было не совсем уж неожиданно, требуются заделы, заготовки на этот случай. То есть важно то, что в своей риторике он начинает семенить в эту сторону", – прокомментировал эксперт.При этом содержательная часть того, что говорит Зеленский, никакого значения не имеет, считает политолог. "Он уже неоднократно доказал, что "хозяин" своего слова: хочет - его дает, хочет - берет обратно", – пояснил свою позицию Никифоров.И обратил внимание на то, что, рассуждая о референдуме, Зеленский в очередной раз по-крупному противоречил сам себе.Украинский референдумный мозольНикифоров указывает на то, что всеукраинские референдумы, которые проводились ранее, а таких было два, никак не обозначились ни в ее истории, ни в развитии, ни в памяти украинцев.Так, первый – о независимости, проводился 1 декабря 1991 года, и украинская пропаганда предпочитает его не вспоминать, привел пример эксперт."Несмотря на то, что именно после того, как результаты этого референдума стали известны Украина и обрела независимость – ее стали все поздравлять и признавать, день независимости они празднуют 24 августа, когда принимался акт о независимости. То есть они постарались этот референдум из общественной памяти удалить", – сказал Никифоров.Второй референдум политолог называет "вообще смешным"."В 2000-м году был проведен референдум о политической реформе, который дал положительный результат, то есть политической реформе быть. А дальше непонятно, была она или не была и в чем заключалась", – сказал Никифоров.Из приведенных примеров он делает вывод, что на референдумах Украина "натерла себе традиционный мозоль".Поэтому даже если украинская сторона референдум проведет и получит тот или иной результат, это вовсе не означает, что власти будут его придерживаться."Решаться все будет за столом переговоров. Зеленский по сути не отвергает саму эту тему. И это уже шаг к политической реальности", – заключил он.Ранее в Крыму высказались о том, чего добивается Киев заявлениями о переговорах с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с РоссиейМатвиенко назвала условие возобновления переговоров с УкраинойКапитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240728/zelenskiy-poobeschal-do-kontsa-oseni-razrabotat-ocherednoy-mirnyy-plan-1139186299.html

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владимир зеленский, украина, в мире, россия, политика, мнения, андрей никифоров