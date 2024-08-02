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Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский
Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский
Слова Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о передаче украинских территорий России по итогам конфликта не следует понимать буквально. Такое... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T07:59
2024-08-02T08:44
владимир зеленский
радио "спутник в крыму"
украина
в мире
россия
политика
мнения
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о передаче украинских территорий России по итогам конфликта не следует понимать буквально. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Владимир Зеленский в интервью французским СМИ допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.Отворил потихоньку калиткуПо мнению Никифорова, все это говорит об одном и главном: Зеленский понимает, что грядут серьезные перемены и готовиться к ним нужно уже сейчас."Это шажок в сторону осознания неизбежности. Обстоятельства заставляют его приоткрывать переговорную калитку. Потому что большой шухер, так сказать, может наступить достаточно быстро, и чтобы это было не совсем уж неожиданно, требуются заделы, заготовки на этот случай. То есть важно то, что в своей риторике он начинает семенить в эту сторону", – прокомментировал эксперт.При этом содержательная часть того, что говорит Зеленский, никакого значения не имеет, считает политолог. "Он уже неоднократно доказал, что "хозяин" своего слова: хочет - его дает, хочет - берет обратно", – пояснил свою позицию Никифоров.И обратил внимание на то, что, рассуждая о референдуме, Зеленский в очередной раз по-крупному противоречил сам себе.Украинский референдумный мозольНикифоров указывает на то, что всеукраинские референдумы, которые проводились ранее, а таких было два, никак не обозначились ни в ее истории, ни в развитии, ни в памяти украинцев.Так, первый – о независимости, проводился 1 декабря 1991 года, и украинская пропаганда предпочитает его не вспоминать, привел пример эксперт."Несмотря на то, что именно после того, как результаты этого референдума стали известны Украина и обрела независимость – ее стали все поздравлять и признавать, день независимости они празднуют 24 августа, когда принимался акт о независимости. То есть они постарались этот референдум из общественной памяти удалить", – сказал Никифоров.Второй референдум политолог называет "вообще смешным"."В 2000-м году был проведен референдум о политической реформе, который дал положительный результат, то есть политической реформе быть. А дальше непонятно, была она или не была и в чем заключалась", – сказал Никифоров.Из приведенных примеров он делает вывод, что на референдумах Украина "натерла себе традиционный мозоль".Поэтому даже если украинская сторона референдум проведет и получит тот или иной результат, это вовсе не означает, что власти будут его придерживаться."Решаться все будет за столом переговоров. Зеленский по сути не отвергает саму эту тему. И это уже шаг к политической реальности", – заключил он.Ранее в Крыму высказались о том, чего добивается Киев заявлениями о переговорах с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с РоссиейМатвиенко назвала условие возобновления переговоров с УкраинойКапитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
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владимир зеленский, украина, в мире, россия, политика, мнения, андрей никифоров
Референдум на Украине о передаче территорий РФ: что задумал Зеленский

Словами о референдуме Зеленский готовит украинцев к неизбежному исходу СВО – политолог

07:59 02.08.2024 (обновлено: 08:44 02.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о передаче украинских территорий России по итогам конфликта не следует понимать буквально. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Владимир Зеленский в интервью французским СМИ допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией с передачей территорий. Он назвал это сложным вопросом, который "не может быть решен одним президентом – без украинского народа", и признал, что хочет участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.

Отворил потихоньку калитку

По мнению Никифорова, все это говорит об одном и главном: Зеленский понимает, что грядут серьезные перемены и готовиться к ним нужно уже сейчас.
"Это шажок в сторону осознания неизбежности. Обстоятельства заставляют его приоткрывать переговорную калитку. Потому что большой шухер, так сказать, может наступить достаточно быстро, и чтобы это было не совсем уж неожиданно, требуются заделы, заготовки на этот случай. То есть важно то, что в своей риторике он начинает семенить в эту сторону", – прокомментировал эксперт.
При этом содержательная часть того, что говорит Зеленский, никакого значения не имеет, считает политолог.
"Он уже неоднократно доказал, что "хозяин" своего слова: хочет - его дает, хочет - берет обратно", – пояснил свою позицию Никифоров.
И обратил внимание на то, что, рассуждая о референдуме, Зеленский в очередной раз по-крупному противоречил сам себе.
"В стране, где отменены президентские выборы с мотивировкой, что невозможно их проводить ввиду того, что страна воюет, он намерен проводить всенародное голосование. Логика запредельная", – отметил политолог.

Украинский референдумный мозоль

Никифоров указывает на то, что всеукраинские референдумы, которые проводились ранее, а таких было два, никак не обозначились ни в ее истории, ни в развитии, ни в памяти украинцев.
Так, первый – о независимости, проводился 1 декабря 1991 года, и украинская пропаганда предпочитает его не вспоминать, привел пример эксперт.
"Несмотря на то, что именно после того, как результаты этого референдума стали известны Украина и обрела независимость – ее стали все поздравлять и признавать, день независимости они празднуют 24 августа, когда принимался акт о независимости. То есть они постарались этот референдум из общественной памяти удалить", – сказал Никифоров.
Второй референдум политолог называет "вообще смешным".
"В 2000-м году был проведен референдум о политической реформе, который дал положительный результат, то есть политической реформе быть. А дальше непонятно, была она или не была и в чем заключалась", – сказал Никифоров.
Из приведенных примеров он делает вывод, что на референдумах Украина "натерла себе традиционный мозоль".
Поэтому даже если украинская сторона референдум проведет и получит тот или иной результат, это вовсе не означает, что власти будут его придерживаться.
"Решаться все будет за столом переговоров. Зеленский по сути не отвергает саму эту тему. И это уже шаг к политической реальности", – заключил он.
Ранее в Крыму высказались о том, чего добивается Киев заявлениями о переговорах с Россией.
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