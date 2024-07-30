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Чего добивается Киев заявлениями о переговорах с Россией

Чего добивается Киев заявлениями о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Чего добивается Киев заявлениями о переговорах с Россией

Заявлениями о готовности к мирным переговорам с Россией киевский режим пытается добиться заключения "Минских соглашений – 3" и тем самым получить передышку... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T08:01

2024-07-30T08:01

2024-07-30T08:01

владимир константинов

крым

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государственный совет рк (госсовет)

украина

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новости крыма

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Заявлениями о готовности к мирным переговорам с Россией киевский режим пытается добиться заключения "Минских соглашений – 3" и тем самым получить передышку. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов."Главная их (властей Украины – ред.) задача сейчас – это "Минск-3". "Минск-2" был хорош для них тем, что они получили передышку, не получили стратегического поражения, смогли перегруппироваться. Идея "Минска-3" сейчас жива для них как никогда, они будут заворачивать ее в любую упаковку. Если этого не будет, Зеленский и его окружение просто пойдут на утилизацию. На Западе они никому не нужны", - сказал Константинов журналистам в Симферополе.По словам политика, ВСУ испытывают серьезные проблемы с нехваткой живой силы на линии боевого соприкосновения, а в тылу постоянно растет недовольство киевским режимом. Но если ситуацию внутри Украины еще удается удерживать, то их фронт может "резко посыпаться в любую минуту", считает глава Госсовета РК. Поэтому Киев стремится к заморозке конфликта.Он также добавил. Что победа на президентских выборах США Дональда Трампа в ноябре этого года также не гарантирует прекращения конфликта на Украине.23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорахБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент ЧехииЗеленский допустил возможность переговоров с Путиным

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владимир константинов, крым, политика, государственный совет рк (госсовет), украина, переговоры, новости крыма, россия