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Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но важны детали, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:52
2024-07-24T13:52
кремль
дмитрий песков
россия
переговоры
украина
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но важны детали, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва по прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украине стоит задуматься над этим, поскольку речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ ПутинаК чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с РоссиейМирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе
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кремль, дмитрий песков, россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, новости
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах

Песков: российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине

13:52 24.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но важны детали, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.
"Сам по себе посыл идет в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла открытость к переговорному процессу. Но здесь важны детали. Поэтому дождемся дальнейших каких-то разъяснений", -цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва по прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украине стоит задуматься над этим, поскольку речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности.
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КремльДмитрий ПесковРоссияПереговорыУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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