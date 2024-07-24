https://crimea.ria.ru/20240724/vazhny-detali--v-kremle-otvetili-na-slova-kuleby-o-peregovorakh-1139096576.html
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но важны детали, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T13:52
2024-07-24T13:52
2024-07-24T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но важны детали, заявил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И в ходе рабочего визита в КНР.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва по прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украине стоит задуматься над этим, поскольку речь идет о дальнейшем обсуждении гарантии безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ ПутинаК чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с РоссиейМирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе
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кремль, дмитрий песков, россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, новости
Важны детали – в Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Песков: российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине