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Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T16:10
2025-01-29T16:10
2025-01-29T16:10
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военнослужащим. Об этом сообщили в среду в российском оборонном ведомстве.В частности министру доведена информация о текущей обстановке и характере действия противника, представлены современные роботизированные комплексы различного назначения, ход модернизации и ремонта беспилотников, быстросборных мобильных платформ, вооружения и военной техники."В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - сообщили в пресс-служба министерства.В декабре министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", в ноябре инспектировал группировку войск "Днепр" , в сентябре - группировку "Запад" . Везде отличившиеся военнослужащие были отмечены наградами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал новые полномочия министру обороны РоссииБелоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникойБелоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск и вручил награды бойцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военнослужащим. Об этом сообщили в среду в российском оборонном ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика", - сказано в сообщении.
В частности министру доведена информация о текущей обстановке и характере действия противника, представлены современные роботизированные комплексы различного назначения, ход модернизации и ремонта беспилотников, быстросборных мобильных платформ, вооружения и военной техники.
"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - сообщили в пресс-служба министерства.
В декабре министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", в ноябре инспектировал группировку войск "Днепр" , в сентябре - группировку "Запад" . Везде отличившиеся военнослужащие были отмечены наградами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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