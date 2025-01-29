https://crimea.ria.ru/20250129/belousov-proinspektiroval-yuzhnuyu-gruppirovku-voysk-1143775475.html

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T16:10

2025-01-29T16:10

2025-01-29T16:10

андрей белоусов

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военнослужащим. Об этом сообщили в среду в российском оборонном ведомстве.В частности министру доведена информация о текущей обстановке и характере действия противника, представлены современные роботизированные комплексы различного назначения, ход модернизации и ремонта беспилотников, быстросборных мобильных платформ, вооружения и военной техники."В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - сообщили в пресс-служба министерства.В декабре министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", в ноябре инспектировал группировку войск "Днепр" , в сентябре - группировку "Запад" . Везде отличившиеся военнослужащие были отмечены наградами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал новые полномочия министру обороны РоссииБелоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникойБелоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости