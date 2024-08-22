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Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T20:03
2024-08-22T20:03
2024-08-22T20:03
новости
андрей белоусов
жилье
вооруженные силы россии
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семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщили в Минобороны РФ.Поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в РоссииВ Крыму возводится сто многоквартирных домовПутин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, андрей белоусов, жилье, вооруженные силы россии, дети, министерство обороны рф, господдержка, семья
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
Белоусов поддержал инициативу по обеспечению жильем отдельных категорий военных