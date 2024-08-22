https://crimea.ria.ru/20240822/belousov-podderzhal-obespechenie-zhilem-otdelnykh-kategoriy-voennykh-1139812629.html

Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T20:03

2024-08-22T20:03

2024-08-22T20:03

новости

андрей белоусов

жилье

вооруженные силы россии

дети

министерство обороны рф

господдержка

семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщили в Минобороны РФ.Поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в РоссииВ Крыму возводится сто многоквартирных домовПутин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей белоусов, жилье, вооруженные силы россии, дети, министерство обороны рф, господдержка, семья