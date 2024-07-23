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В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот
В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот
В Крыму за полгода при содействии Следкома жильем обеспечили 211 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T17:36
2024-07-23T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за полгода при содействии Следкома жильем обеспечили 211 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев."По состоянию на 1 января этого года в Крыму в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, состояли 2 617 лиц, имелось 597 неисполненных решений суда. В 2024 году обеспечено жилплощадью 211 человек, запланировано - 300. На это из федерального бюджета выделено 204,4 млн рублей, из регионального – 700 млн", - рассказал он.В Севастополе на эту же дату в списке состояли 432 человека, имелось 19 неисполненных решений судов. В 2024 году обеспечено жилплощадью шесть человек, запланировано - 67. Размер средств, выделенных в 2024 году из федерального бюджета - 33,6 млн рублей, из регионального – 290,2 млн.За первое полугодие по фактам непредоставления жилья возбуждено 17 уголовных дел. Усилиями работников Следкома сирота из Симферополя Людмила в канун Нового года справила новоселье. С 2020 года она стояла в очереди, однако жилье ей не предоставляли даже после вступления в 2021 году в силу решения суда. В декабре Людмила переехала в новую квартиру вместе с многодетной семьей. Долгожданное новоселье дети-сироты справили и в доме в симферопольском микрорайоне "Залесье", который до этого значился проблемным долгостроем. Еще один новострой для сирот, который контролировал СК, - дом по улице Шевкопляса в Севастополе."Он тоже заселен, все квартиры – с ремонтом и удобной планировкой, вокруг благоустроенная зона, парковка, детская площадка. Обращения от этой категории граждан поступают практически ежедневно, на личном контролем – каждое", - заключил Терентьев.Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежитияВ Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СКПлатили ипотеку и жили в съемном жилье: семье "дали свет" с помощью СК
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владимир терентьев, крымский следком, новости крыма, крым, закон и право, общество, жилье
В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот

Глава СК по Крыму Терентьев: в 2024 году жильем обеспечили еще 211 детей-сирот

17:36 23.07.2024
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюДом по ул. Балаклавская в Симферополе, в котором получили квартиры дети-сироты
Дом по ул. Балаклавская в Симферополе, в котором получили квартиры дети-сироты
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за полгода при содействии Следкома жильем обеспечили 211 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
"По состоянию на 1 января этого года в Крыму в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, состояли 2 617 лиц, имелось 597 неисполненных решений суда. В 2024 году обеспечено жилплощадью 211 человек, запланировано - 300. На это из федерального бюджета выделено 204,4 млн рублей, из регионального – 700 млн", - рассказал он.
В Севастополе на эту же дату в списке состояли 432 человека, имелось 19 неисполненных решений судов. В 2024 году обеспечено жилплощадью шесть человек, запланировано - 67. Размер средств, выделенных в 2024 году из федерального бюджета - 33,6 млн рублей, из регионального – 290,2 млн.

йт"В каждом случае непредоставления или несвоевременного предоставления сиротам жилых помещений мы даем оценку действиям ответственных лиц, обеспечивая их правовую поддержку в рамках наших полномочий. И, конечно, с властями Крыма и Севастополя, коллегами из прокуратуры принимаем комплекс мер, чтобы разрешить эту многолетнюю проблему. Отмечу, что получать собственное жилье дети-сироты начали только после возвращения полуострова в состав РФ", - отметил он.

За первое полугодие по фактам непредоставления жилья возбуждено 17 уголовных дел. Усилиями работников Следкома сирота из Симферополя Людмила в канун Нового года справила новоселье. С 2020 года она стояла в очереди, однако жилье ей не предоставляли даже после вступления в 2021 году в силу решения суда. В декабре Людмила переехала в новую квартиру вместе с многодетной семьей. Долгожданное новоселье дети-сироты справили и в доме в симферопольском микрорайоне "Залесье", который до этого значился проблемным долгостроем. Еще один новострой для сирот, который контролировал СК, - дом по улице Шевкопляса в Севастополе.
"Он тоже заселен, все квартиры – с ремонтом и удобной планировкой, вокруг благоустроенная зона, парковка, детская площадка. Обращения от этой категории граждан поступают практически ежедневно, на личном контролем – каждое", - заключил Терентьев.
Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ТерентьевКрымский СледкомНовости КрымаКрымЗакон и правоОбществоЖилье
 
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