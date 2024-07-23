https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-za-polgoda-zhilem-obespechili-bolee-200-detey-sirot-1139079770.html

В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот

В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот

В Крыму за полгода при содействии Следкома жильем обеспечили 211 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T17:36

2024-07-23T17:36

2024-07-23T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за полгода при содействии Следкома жильем обеспечили 211 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев."По состоянию на 1 января этого года в Крыму в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, состояли 2 617 лиц, имелось 597 неисполненных решений суда. В 2024 году обеспечено жилплощадью 211 человек, запланировано - 300. На это из федерального бюджета выделено 204,4 млн рублей, из регионального – 700 млн", - рассказал он.В Севастополе на эту же дату в списке состояли 432 человека, имелось 19 неисполненных решений судов. В 2024 году обеспечено жилплощадью шесть человек, запланировано - 67. Размер средств, выделенных в 2024 году из федерального бюджета - 33,6 млн рублей, из регионального – 290,2 млн.За первое полугодие по фактам непредоставления жилья возбуждено 17 уголовных дел. Усилиями работников Следкома сирота из Симферополя Людмила в канун Нового года справила новоселье. С 2020 года она стояла в очереди, однако жилье ей не предоставляли даже после вступления в 2021 году в силу решения суда. В декабре Людмила переехала в новую квартиру вместе с многодетной семьей. Долгожданное новоселье дети-сироты справили и в доме в симферопольском микрорайоне "Залесье", который до этого значился проблемным долгостроем. Еще один новострой для сирот, который контролировал СК, - дом по улице Шевкопляса в Севастополе."Он тоже заселен, все квартиры – с ремонтом и удобной планировкой, вокруг благоустроенная зона, парковка, детская площадка. Обращения от этой категории граждан поступают практически ежедневно, на личном контролем – каждое", - заключил Терентьев.Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежитияВ Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СКПлатили ипотеку и жили в съемном жилье: семье "дали свет" с помощью СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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