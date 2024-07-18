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В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК
В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Керчи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T16:12
2024-07-18T16:12
2024-07-18T16:28
керчь
александр бастрыкин
крымский следком
ск рф (следственный комитет российской федерации)
жилье
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переселение из аварийного жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее в социальной сети опубликовали видеообращение жителей многоквартирного дома по улице Репина в Керчи. Жильцы заявили о том, что конструкции здания разрушаются, межэтажные перекрытия прогнили, в жилых помещениях распространилась плесень, а из-за движения проходящих рядом поездов в стенах образовались трещины.Кроме того, в июне этого года в одной из квартир произошло обрушение потолочных перекрытий.Жильцы дома много раз обращались к властям, но те не предприняли меры к тому, чтобы признать дом аварийным и расселить людей.По факту нарушения жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца годаКак переселиться из аварийного жилья в ЯлтеВ Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керчь, александр бастрыкин, крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, новости крыма, переселение из аварийного жилья
В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК
Аварийный дом с рухнувшим потолком не расселили в Керчи – дело на контроле в Следкоме
16:12 18.07.2024 (обновлено: 16:28 18.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее в социальной сети опубликовали видеообращение жителей многоквартирного дома по улице Репина в Керчи. Жильцы заявили о том, что конструкции здания разрушаются, межэтажные перекрытия прогнили, в жилых помещениях распространилась плесень, а из-за движения проходящих рядом поездов в стенах образовались трещины.
Кроме того, в июне этого года в одной из квартир произошло обрушение
потолочных перекрытий.
Жильцы дома много раз обращались к властям, но те не предприняли меры к тому, чтобы признать дом аварийным и расселить людей.
По факту нарушения жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
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