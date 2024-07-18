https://crimea.ria.ru/20240718/v-kerchi-ne-rasselili-dom-s-rukhnuvshey-kryshey--delo-na-kontrole-v-sledkome-1138963326.html

В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК

В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Керчи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T16:12

2024-07-18T16:12

2024-07-18T16:28

керчь

александр бастрыкин

крымский следком

ск рф (следственный комитет российской федерации)

жилье

новости крыма

переселение из аварийного жилья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Керчи. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее в социальной сети опубликовали видеообращение жителей многоквартирного дома по улице Репина в Керчи. Жильцы заявили о том, что конструкции здания разрушаются, межэтажные перекрытия прогнили, в жилых помещениях распространилась плесень, а из-за движения проходящих рядом поездов в стенах образовались трещины.Кроме того, в июне этого года в одной из квартир произошло обрушение потолочных перекрытий.Жильцы дома много раз обращались к властям, но те не предприняли меры к тому, чтобы признать дом аварийным и расселить людей.По факту нарушения жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца годаКак переселиться из аварийного жилья в ЯлтеВ Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК

керчь

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керчь, александр бастрыкин, крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, новости крыма, переселение из аварийного жилья