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Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года

Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года

В Крыму до конца года более 560 человек переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья, которые реализует мнЖКХ республики. Об... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T07:11

2024-06-27T07:11

2024-06-27T06:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года более 560 человек переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья, которые реализует мнЖКХ республики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве.Министерством ЖКХ реализуются две региональные адресные программы по переселению крымчан из аварийного жилья. Согласно первой (входит в нацпроект "Жилье и городская среда"), из домов, которые были признаны аварийными до 2017 года, до конца текущего в новые квартиры расселят почти триста человек.Ранее в этом году в новое жилье по данной программе переехали 15 человек из пяти жилых помещений, добавил министр.Кроме того, по второй региональной адресной программе переселения, реализация которой заканчивается в декабре, до конца года расселят еще 278 человек из 116 жилых помещений, уточнили в министерстве.Министр подчеркнул, что объем аварийного жилья огромный, как и бюджетные затраты на расселение людей. Необходимые средства на реализацию программ доведены, при этом реестр аварийных домов, которые признаются таковыми, постоянно обновляется.Он отметил, что при расселении делают все возможное, чтобы люди могли получить новые квартиры в том же районе, в котором жили ранее. Но так получается не всегда."Мы стараемся локализовать: где жил, там и заселить. Но, понятно, что не во всех муниципальных образованиях строится в таком объеме жилищный фонд", – пояснил Новик.В профильном министерстве уточнили, что существуют и другие программы по переселению, которые в частности реализуют муниципалитеты.Министерство ХКХ Крыма реализует две региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: N 148, которая реализовывается с 2018 по 2024 гг. и № 182, рассчитанная на 2019 – 2025 гг. (входит в нацпроект "Жилье и городская среда").Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселиться из аварийного жилья в Ялте На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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