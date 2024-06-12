https://crimea.ria.ru/20240612/kak-pereselitsya-iz-avariynogo-zhilya-v-yalte-1138036185.html

Как переселиться из аварийного жилья в Ялте

Как переселиться из аварийного жилья в Ялте - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Как переселиться из аварийного жилья в Ялте

В Ялте продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, сообщила глава администрации города... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T08:02

2024-06-12T08:02

2024-06-12T08:02

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переселение из аварийного жилья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Ялте продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко уточнила, что сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.Список необходимых документов указан на сайте администрации города.Работа по расселению ведется, по словам Янины Павленко, по разным направлениям: заключаются инвестсоглашения с застройщиками, выявляется бесхозное и выморочное жилье.В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Стоит задача – собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жильяВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовПрава жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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