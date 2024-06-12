Как переселиться из аварийного жилья в Ялте
Более 100 семей в Ялте планируют переселить из аварийного жилья в 2024 году
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоБолее 100 семей в Ялте планируют переселить из аварийного жилья
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Ялте продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Из аварийного жилфонда Ялты в этом году планируем переселить более 100 семей. Планомерную работу в этом направлении продолжаем. Сейчас в разгаре глобальная сверка данных", – написала мэр в своем Telegram-канале.
Янина Павленко уточнила, что сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.
"Для этого приглашаем жителей таких домов прийти с документами в управление жилищной политики (пл. Советская, д. 1). Прием граждан в четверг с 9.00 до 18.00", – сообщила мэр Ялты.
Список необходимых документов указан на сайте администрации города.
Работа по расселению ведется, по словам Янины Павленко, по разным направлениям: заключаются инвестсоглашения с застройщиками, выявляется бесхозное и выморочное жилье.
В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Стоит задача – собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной.
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