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Как переселиться из аварийного жилья в Ялте - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Как переселиться из аварийного жилья в Ялте
Как переселиться из аварийного жилья в Ялте - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Как переселиться из аварийного жилья в Ялте
В Ялте продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, сообщила глава администрации города... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T08:02
2024-06-12T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Ялте продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко уточнила, что сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.Список необходимых документов указан на сайте администрации города.Работа по расселению ведется, по словам Янины Павленко, по разным направлениям: заключаются инвестсоглашения с застройщиками, выявляется бесхозное и выморочное жилье.В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Стоит задача – собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жильяВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовПрава жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
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Как переселиться из аварийного жилья в Ялте

Более 100 семей в Ялте планируют переселить из аварийного жилья в 2024 году

08:02 12.06.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоБолее 100 семей в Ялте планируют переселить из аварийного жилья
Более 100 семей в Ялте планируют переселить из аварийного жилья
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Ялте продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Из аварийного жилфонда Ялты в этом году планируем переселить более 100 семей. Планомерную работу в этом направлении продолжаем. Сейчас в разгаре глобальная сверка данных", написала мэр в своем Telegram-канале.

Янина Павленко уточнила, что сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.

"Для этого приглашаем жителей таких домов прийти с документами в управление жилищной политики (пл. Советская, д. 1). Прием граждан в четверг с 9.00 до 18.00", сообщила мэр Ялты.

Список необходимых документов указан на сайте администрации города.
Работа по расселению ведется, по словам Янины Павленко, по разным направлениям: заключаются инвестсоглашения с застройщиками, выявляется бесхозное и выморочное жилье.
В конце мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Стоит задача – собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной.
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ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаКрымЖильеЖилье в КрымуПереселение из аварийного жилья
 
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