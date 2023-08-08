https://crimea.ria.ru/20230808/kakie-kvartiry-vydayut-v-krymu-vzamen-avariynogo-zhilya-1130605591.html

Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья

Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья

Надежда и Анатолий Трусовы совсем недавно получили квартиры в новом жилом комплексе на улице Крымской весны. Ранее они много лет прожили в доме по улице Мате... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T16:55

2023-08-08T16:55

2023-08-08T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Надежда и Анатолий Трусовы совсем недавно получили квартиры в новом жилом комплексе на улице Крымской весны. Ранее они много лет прожили в доме по улице Мате Залки. Но в 2016 году здание было признано аварийным, жильцов включили в программу расселения в рамках нацпроекта.Новоселы еще не переехали – успели только перевезти мебель. Квартиру еще предстоит обустроить – обставить ванную комнату, повесить занавеси и люстры. Но все это приятные хлопоты. Тем более, что основные трудоемкие и финансово затратные работы сделаны: выполнена внутренняя отделка, установлены межкомнатные двери, в ванной - сантехника, а в кухне – электроплита.Как расселяют аварийные дома в КрымуВ Крыму расселение граждан из аварийного жилья происходит в рамках двух программ: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" и адресной программы "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". Кроме того, расселение проводится и в рамках внепрограммных мероприятий, пояснила врио директора ГКУ РК "Управление по реализации программ" Диана Чинаускас.Еще 1 608 квартир признаны аварийными в период с 2012 по 2017 годы. Они войдут в новую программу, которая ориентировочно будет принята в 2025 году. Списки подлежащего расселению жилья продолжают формироваться. С 2022 года по текущий момент аварийными признаны еще 874 жилых помещения.Жилье для подлежащих переселению граждан приобретается в новостройках. Квартиры отремонтированы, оборудованы инженерными коммуникациями, необходимой сантехникой, в кухне устанавливают газовую либо электроплиту. Программа призвана исключить угрозу жизни и здоровью граждан, чтобы они могли из старого аварийного жилья переехать в новое, подчеркнула глава управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – ПутинВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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