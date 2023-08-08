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Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
Надежда и Анатолий Трусовы совсем недавно получили квартиры в новом жилом комплексе на улице Крымской весны. Ранее они много лет прожили в доме по улице Мате... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T16:55
2023-08-08T16:55
2023-08-08T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Надежда и Анатолий Трусовы совсем недавно получили квартиры в новом жилом комплексе на улице Крымской весны. Ранее они много лет прожили в доме по улице Мате Залки. Но в 2016 году здание было признано аварийным, жильцов включили в программу расселения в рамках нацпроекта.Новоселы еще не переехали – успели только перевезти мебель. Квартиру еще предстоит обустроить – обставить ванную комнату, повесить занавеси и люстры. Но все это приятные хлопоты. Тем более, что основные трудоемкие и финансово затратные работы сделаны: выполнена внутренняя отделка, установлены межкомнатные двери, в ванной - сантехника, а в кухне – электроплита.Как расселяют аварийные дома в КрымуВ Крыму расселение граждан из аварийного жилья происходит в рамках двух программ: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" и адресной программы "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". Кроме того, расселение проводится и в рамках внепрограммных мероприятий, пояснила врио директора ГКУ РК "Управление по реализации программ" Диана Чинаускас.Еще 1 608 квартир признаны аварийными в период с 2012 по 2017 годы. Они войдут в новую программу, которая ориентировочно будет принята в 2025 году. Списки подлежащего расселению жилья продолжают формироваться. С 2022 года по текущий момент аварийными признаны еще 874 жилых помещения.Жилье для подлежащих переселению граждан приобретается в новостройках. Квартиры отремонтированы, оборудованы инженерными коммуникациями, необходимой сантехникой, в кухне устанавливают газовую либо электроплиту. Программа призвана исключить угрозу жизни и здоровью граждан, чтобы они могли из старого аварийного жилья переехать в новое, подчеркнула глава управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – ПутинВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
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новости крыма, россия, переселение из аварийного жилья, новости, общество, жилье, видео
Какие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
Новостройка вместо ветхого жилья: как в Крыму проходит расселение из аварийных домов
16:55 08.08.2023 (обновлено: 17:07 08.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Надежда и Анатолий Трусовы совсем недавно получили квартиры в новом жилом комплексе на улице Крымской весны. Ранее они много лет прожили в доме по улице Мате Залки. Но в 2016 году здание было признано аварийным, жильцов включили в программу расселения в рамках нацпроекта.
"Не передать словами, как обрадовался, когда узнал, что вскоре получу новое жилье", – поделился Антон Трусов и искренне поблагодарил всех причастных к их с супругой переезду.
Новоселы еще не переехали – успели только перевезти мебель. Квартиру еще предстоит обустроить – обставить ванную комнату, повесить занавеси и люстры. Но все это приятные хлопоты. Тем более, что основные трудоемкие и финансово затратные работы сделаны: выполнена внутренняя отделка, установлены межкомнатные двери, в ванной - сантехника, а в кухне – электроплита.
"Ремонт сделан очень хорошо. Когда первый раз пришли – приятно удивились, что все так красиво. Все замечательно. Мы очень довольны. У нас был дом аварийный, а сейчас хорошее жилье", – поделилась Надежда Трусова.
Как расселяют аварийные дома в Крыму
В Крыму расселение граждан из аварийного жилья происходит в рамках двух программ: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" и адресной программы "Переселение граждан на территории РК из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". Кроме того, расселение проводится и в рамках внепрограммных мероприятий, пояснила врио директора ГКУ РК "Управление по реализации программ" Диана Чинаускас.
"В Крыму аварийными признаны 3 785 жилых помещений. На текущий момент переселены 784. Из них 514 - в рамках программ, еще 270 – в рамках непрограммных мероприятий", – сообщила Чинаускас.
Еще 1 608 квартир признаны аварийными в период с 2012 по 2017 годы. Они войдут в новую программу, которая ориентировочно будет принята в 2025 году. Списки подлежащего расселению жилья продолжают формироваться. С 2022 года по текущий момент аварийными признаны еще 874 жилых помещения.
"С начала года расселено 56 квартир, в планах до конца года – еще 86. В следующем году в рамках нацпроекта планируется расселить еще 187 жилых помещений. Он будет завершен в 2025 году", – уточнила Чинаускас. В рамках нацпроекта на расселение аварийного жилья выделено 2,156 млрд рублей.
Жилье для подлежащих переселению граждан приобретается в новостройках. Квартиры отремонтированы, оборудованы инженерными коммуникациями, необходимой сантехникой, в кухне устанавливают газовую либо электроплиту. Программа призвана исключить угрозу жизни и здоровью граждан, чтобы они могли из старого аварийного жилья переехать в новое, подчеркнула глава управления.
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