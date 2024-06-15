На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома
СК возбудил дело против чиновников администрации Алушты из-за нерасселения аварийного дома
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСуд
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Крыму расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Алушты из-за нерасселения людей из аварийного многоквартирного дома в поселке Партенит. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"Постановлением администрации Алушты в сентябре 2019 года данный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. После госрегистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, находящиеся в маневренном фонде, документом предписывалось отселение жильцов. Однако до настоящего времени уполномоченными должностными лицами этого не сделано", – говорится в сообщении.
Вместе с тем следователи установили, что некоторые претенденты на новое жилье на протяжении многих лет проживали в этой многоэтажке без заключения соответствующих договоров.
По делу проводятся следственные действия. Сотрудники СК совместно с властями вырабатывают комплекс мер по восстановлению нарушенных прав людей, добавили в ведомстве.
Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в этом году из аварийного жилфонда городского округа в этом году планируется переселить более 100 семей. По ее словам, сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.
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