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На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома
На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома - РИА Новости Крым, 15.06.2024
На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома
В Крыму расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Алушты из-за нерасселения людей из аварийного многоквартирного дома в... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T19:46
2024-06-15T19:46
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происшествия
жилье в крыму
переселение из аварийного жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Крыму расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Алушты из-за нерасселения людей из аварийного многоквартирного дома в поселке Партенит. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Вместе с тем следователи установили, что некоторые претенденты на новое жилье на протяжении многих лет проживали в этой многоэтажке без заключения соответствующих договоров.По делу проводятся следственные действия. Сотрудники СК совместно с властями вырабатывают комплекс мер по восстановлению нарушенных прав людей, добавили в ведомстве.Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в этом году из аварийного жилфонда городского округа в этом году планируется переселить более 100 семей. По ее словам, сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.Читайте также на РИА Новости Крым:С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном домеПрава жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком РоссииКакие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья
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РИА Новости Крым
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алушта, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья
На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома

СК возбудил дело против чиновников администрации Алушты из-за нерасселения аварийного дома

19:46 15.06.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСуд
Суд
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Крыму расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Алушты из-за нерасселения людей из аварийного многоквартирного дома в поселке Партенит. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

"Постановлением администрации Алушты в сентябре 2019 года данный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. После госрегистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, находящиеся в маневренном фонде, документом предписывалось отселение жильцов. Однако до настоящего времени уполномоченными должностными лицами этого не сделано", – говорится в сообщении.

Вместе с тем следователи установили, что некоторые претенденты на новое жилье на протяжении многих лет проживали в этой многоэтажке без заключения соответствующих договоров.
По делу проводятся следственные действия. Сотрудники СК совместно с властями вырабатывают комплекс мер по восстановлению нарушенных прав людей, добавили в ведомстве.
Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в этом году из аварийного жилфонда городского округа в этом году планируется переселить более 100 семей. По ее словам, сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.
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АлуштаНовости КрымаКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЖилье в КрымуПереселение из аварийного жилья
 
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