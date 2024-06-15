https://crimea.ria.ru/20240615/na-chinovnikov-alushty-vozbudili-delo-iz-za-nerasseleniya-avariynogo-doma-1138135633.html

На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома

На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома - РИА Новости Крым, 15.06.2024

На чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного дома

В Крыму расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Алушты из-за нерасселения людей из аварийного многоквартирного дома в... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T19:46

2024-06-15T19:46

2024-06-15T19:46

алушта

новости крыма

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

жилье в крыму

переселение из аварийного жилья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Крыму расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Алушты из-за нерасселения людей из аварийного многоквартирного дома в поселке Партенит. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Вместе с тем следователи установили, что некоторые претенденты на новое жилье на протяжении многих лет проживали в этой многоэтажке без заключения соответствующих договоров.По делу проводятся следственные действия. Сотрудники СК совместно с властями вырабатывают комплекс мер по восстановлению нарушенных прав людей, добавили в ведомстве.Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в этом году из аварийного жилфонда городского округа в этом году планируется переселить более 100 семей. По ее словам, сейчас необходимо сформировать учетные дела, составить актуализированную квартирографию и спланировать необходимый объем бюджета для проведения всех мероприятий по переселению.Читайте также на РИА Новости Крым:С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном домеПрава жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком РоссииКакие квартиры выдают в Крыму взамен аварийного жилья

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья