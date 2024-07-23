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В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития
В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития
В Севастополе строителям студенческого общежития задолжали пять миллионов рублей. Они завили об этом в видеообращении, которое было размещено в социальных... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T16:49
2024-07-23T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе строителям студенческого общежития задолжали пять миллионов рублей. Они завили об этом в видеообращении, которое было размещено в социальных сетях. В Следкоме РФ по Крыму и Севастополю проводят проверку по озвученным фактам, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение группы строителей, которые сообщают о задолженности перед ними заработной платы работодателем на сумму более 5 млн рублей, а также иных нарушениях, допущенных в предыдущие периоды иными подрядчиками при реконструкции помещений одного из учебных заведений", - говорится в сообщении.Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по доводам группы рабочих. В рамках расследования будут изучены все предоставленные заявителями сведения, а также дана правовая оценка действиям заказчика и подрядной организации.В сентябре 2023 года в Севастополе началась реконструкция общежитий Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства", который контролирует строительство. Старые здания должны быть разобраны до фундаментов, чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, на 1300 мест. Будет построено также еще одно новое общежитие на 1200 мест.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человекУже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития

В Севастополе строителям студенческого общежития задолжали пять миллионов

16:49 23.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе строителям студенческого общежития задолжали пять миллионов рублей. Они завили об этом в видеообращении, которое было размещено в социальных сетях. В Следкоме РФ по Крыму и Севастополю проводят проверку по озвученным фактам, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение группы строителей, которые сообщают о задолженности перед ними заработной платы работодателем на сумму более 5 млн рублей, а также иных нарушениях, допущенных в предыдущие периоды иными подрядчиками при реконструкции помещений одного из учебных заведений", - говорится в сообщении.
Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по доводам группы рабочих. В рамках расследования будут изучены все предоставленные заявителями сведения, а также дана правовая оценка действиям заказчика и подрядной организации.
В сентябре 2023 года в Севастополе началась реконструкция общежитий Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства", который контролирует строительство. Старые здания должны быть разобраны до фундаментов, чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, на 1300 мест. Будет построено также еще одно новое общежитие на 1200 мест.
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