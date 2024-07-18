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Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития
Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития
Строительство студенческих общежитий на улице Ялтинской в Симферополе завершено, в комнатах уже расставляют мебель. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T07:13
2024-07-18T07:13
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
образование в крыму и севастополе
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Строительство студенческих общежитий на улице Ялтинской в Симферополе завершено, в комнатах уже расставляют мебель. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.Здания будут сданы в ближайшие месяцы, после чего начнется процесс получения разрешений на их эксплуатацию."Сказать сегодня, когда мы начнем их заселять, однозначно я не могу, потому что изначально даже планировалось, что мы, может быть, даже успеем к 1 сентября. Стопроцентной уверенности по-прежнему нет, но самое главное, что в обозримом будущем эти здания будут сданы", - сказал Курьянов.Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, и самыми востребованными специальностями в Крыму стали стоматология, реклама и связи с общественностью, политология и юриспруденция.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии в Крыму самые востребованныеТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУКак студенту найти достойную работу в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240717/v-krymskom-federalnom-universitete-postroyat-sportkompleks-s-basseynom-1138939372.html
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кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма, крым
Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития

В Крыму достроили общежития для студентов федерального университета

07:13 18.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Строительство студенческих общежитий на улице Ялтинской в Симферополе завершено, в комнатах уже расставляют мебель. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

"Строительство практически закончено, мебель закуплена, ее сейчас должны как раз расставлять по комнатам. Все сети уже подключены, сейчас идет проверка их работоспособности. Дальше последует этап получения разрешений от контролирующих инстанций – Ростехнадзор, Росстройнадзор и многие другие", – сказал он.

Здания будут сданы в ближайшие месяцы, после чего начнется процесс получения разрешений на их эксплуатацию.
"Сказать сегодня, когда мы начнем их заселять, однозначно я не могу, потому что изначально даже планировалось, что мы, может быть, даже успеем к 1 сентября. Стопроцентной уверенности по-прежнему нет, но самое главное, что в обозримом будущем эти здания будут сданы", - сказал Курьянов.
Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, и самыми востребованными специальностями в Крыму стали стоматология, реклама и связи с общественностью, политология и юриспруденция.
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