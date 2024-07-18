https://crimea.ria.ru/20240718/uzhe-rasstavlyayut-mebel-v-kfu-dostroeny-studencheskie-obschezhitiya-1138938115.html

Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития

Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития

Строительство студенческих общежитий на улице Ялтинской в Симферополе завершено, в комнатах уже расставляют мебель. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T07:13

2024-07-18T07:13

2024-07-18T07:13

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Валерия Низовая. Строительство студенческих общежитий на улице Ялтинской в Симферополе завершено, в комнатах уже расставляют мебель. Об этом РИА Новости Крым сказал исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.Здания будут сданы в ближайшие месяцы, после чего начнется процесс получения разрешений на их эксплуатацию."Сказать сегодня, когда мы начнем их заселять, однозначно я не могу, потому что изначально даже планировалось, что мы, может быть, даже успеем к 1 сентября. Стопроцентной уверенности по-прежнему нет, но самое главное, что в обозримом будущем эти здания будут сданы", - сказал Курьянов.Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, и самыми востребованными специальностями в Крыму стали стоматология, реклама и связи с общественностью, политология и юриспруденция.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии в Крыму самые востребованныеТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУКак студенту найти достойную работу в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240717/v-krymskom-federalnom-universitete-postroyat-sportkompleks-s-basseynom-1138939372.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма, крым