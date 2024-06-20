https://crimea.ria.ru/20240620/na-kakie-spetsialnosti-samyy-bolshoy-konkurs-v-vuzakh-kryma-1138213585.html

На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма

На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024

На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма

С 20 июня стартует приемная кампания в вузы. В пресс-центре РИА Новости Крым обсудили, какие сегодня специальности самые популярные у абитуриентов в республике... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T06:04

2024-06-20T06:04

2024-06-20T06:04

высшее образование в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

новости крыма

приемная кампания

образование в крыму и севастополе

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

анжелика лучинкина

севастопольский государственный университет (севгу)

владимир нечаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. С 20 июня стартует приемная кампания в вузы. В пресс-центре РИА Новости Крым обсудили, какие сегодня специальности самые популярные у абитуриентов в республике и, соответственно, на них будет самый большой конкурс.По его словам, на стоматологию всегда большой конкурс, в том числе на коммерческой основе. Поэтому в этом году даже подняли оплату.Кроме того, в КФУ из года в год лидируют следующие специальности: реклама и связи с общественностью, политология, юриспруденция. По-прежнему востребованы экономисты. Популярность этой специальности у абитуриентов также отмечает первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) Анжелика Лучинкина.В КИПУ в этом году выделено почти 1400 бюджетных мест.Востребованность IT-специальностей у абитуриентов отмечает также и. о. ректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев.Что касается гуманитарных специальностей, то, по словам Нечаева, популярны экономисты, юристы, журналисты. При этом мест по юриспруденции в этом вузе мало, а по экономике много. Растет спрос и на строительные, а также на садоводческие специальности, виноградарство."Виноградарство, виноделие развивается в регионе очень интенсивными темпами. У ребят меняется представление, что это не только труд на каком-то крупном предприятии, но и возможность в дальнейшем создать свой бизнес. Это популярно, модно, перспективно", – отмечает Нечаев.В Севастопольском государственном университете в этом году на бакалавриат выделено 1854 места по федеральному бюджету и 50 мест – по региональному, плюс около 600 мест – на магистратуру.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии в Крыму самые востребованныеТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУКак студенту найти достойную работу в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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