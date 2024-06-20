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На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма
На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2024
На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма
С 20 июня стартует приемная кампания в вузы. В пресс-центре РИА Новости Крым обсудили, какие сегодня специальности самые популярные у абитуриентов в республике... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T06:04
2024-06-20T06:04
высшее образование в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
новости крыма
приемная кампания
образование в крыму и севастополе
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
анжелика лучинкина
севастопольский государственный университет (севгу)
владимир нечаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. С 20 июня стартует приемная кампания в вузы. В пресс-центре РИА Новости Крым обсудили, какие сегодня специальности самые популярные у абитуриентов в республике и, соответственно, на них будет самый большой конкурс.По его словам, на стоматологию всегда большой конкурс, в том числе на коммерческой основе. Поэтому в этом году даже подняли оплату.Кроме того, в КФУ из года в год лидируют следующие специальности: реклама и связи с общественностью, политология, юриспруденция. По-прежнему востребованы экономисты. Популярность этой специальности у абитуриентов также отмечает первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) Анжелика Лучинкина.В КИПУ в этом году выделено почти 1400 бюджетных мест.Востребованность IT-специальностей у абитуриентов отмечает также и. о. ректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев.Что касается гуманитарных специальностей, то, по словам Нечаева, популярны экономисты, юристы, журналисты. При этом мест по юриспруденции в этом вузе мало, а по экономике много. Растет спрос и на строительные, а также на садоводческие специальности, виноградарство."Виноградарство, виноделие развивается в регионе очень интенсивными темпами. У ребят меняется представление, что это не только труд на каком-то крупном предприятии, но и возможность в дальнейшем создать свой бизнес. Это популярно, модно, перспективно", – отмечает Нечаев.В Севастопольском государственном университете в этом году на бакалавриат выделено 1854 места по федеральному бюджету и 50 мест – по региональному, плюс около 600 мест – на магистратуру.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии в Крыму самые востребованныеТоп-5 самых популярных профессий по версии абитуриентов КФУКак студенту найти достойную работу в Крыму
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высшее образование в крыму, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, новости крыма, приемная кампания, образование в крыму и севастополе, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина, севастопольский государственный университет (севгу), владимир нечаев, видео
На какие специальности самый большой конкурс в вузах Крыма

Абитуриенты в Крыму чаще всего хотят стать стоматологами и IT-специалистами

06:04 20.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. С 20 июня стартует приемная кампания в вузы. В пресс-центре РИА Новости Крым обсудили, какие сегодня специальности самые популярные у абитуриентов в республике и, соответственно, на них будет самый большой конкурс.

"На бакалавриат у нас порядка 2300 бюджетных мест. Из года в год их количество снижается. Есть специальности, куда, даже если не будет бюджетных мест, все равно будут идти учиться. Например, к таким относится стоматология", – рассказал и. о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

По его словам, на стоматологию всегда большой конкурс, в том числе на коммерческой основе. Поэтому в этом году даже подняли оплату.
Кроме того, в КФУ из года в год лидируют следующие специальности: реклама и связи с общественностью, политология, юриспруденция. По-прежнему востребованы экономисты. Популярность этой специальности у абитуриентов также отмечает первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) Анжелика Лучинкина.

"В прошлом году без проблем набрали абитуриентов на инженерные направления подготовки. На IT конкурс неимоверный. Экономические направления пользуются спросом – все выпускники трудоустроены. Большой конкурс на психологию, логопедию", – сказала она.

В КИПУ в этом году выделено почти 1400 бюджетных мест.
Востребованность IT-специальностей у абитуриентов отмечает также и. о. ректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев.

"Среди технических специальностей самыми востребованными будут IT. В Севастополе формируется мощный IT-кластер. Ребята сразу видят рабочие места", – сказал он.

Что касается гуманитарных специальностей, то, по словам Нечаева, популярны экономисты, юристы, журналисты. При этом мест по юриспруденции в этом вузе мало, а по экономике много. Растет спрос и на строительные, а также на садоводческие специальности, виноградарство.
"Виноградарство, виноделие развивается в регионе очень интенсивными темпами. У ребят меняется представление, что это не только труд на каком-то крупном предприятии, но и возможность в дальнейшем создать свой бизнес. Это популярно, модно, перспективно", – отмечает Нечаев.
В Севастопольском государственном университете в этом году на бакалавриат выделено 1854 места по федеральному бюджету и 50 мест – по региональному, плюс около 600 мест – на магистратуру.
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Высшее образование в КрымуКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновНовости КрымаПриемная кампанияОбразование в Крыму и СевастополеКрымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)Анжелика ЛучинкинаСевастопольский государственный университет (СевГУ)Владимир Нечаев
 
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