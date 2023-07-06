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Какие профессии в Крыму самые востребованные - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Какие профессии в Крыму самые востребованные
Какие профессии в Крыму самые востребованные - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Какие профессии в Крыму самые востребованные
Переизбытка специалистов в Крыму не наблюдается ни в одной из сфер, а в некоторых из них даже сохраняется острый дефицит работников. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T08:09
2023-07-06T08:09
новости
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работа
профессия
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рынок труда
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Переизбытка специалистов в Крыму не наблюдается ни в одной из сфер, а в некоторых из них даже сохраняется острый дефицит работников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По ее словам, ситуация на рынке труда в Крыму в летний период сильно отличается от средней полосы России и северных районов страны, "где всплесков трудовой активности и потребностей работодателей практически не замечается из-за удаленности от сезонных туристических объектов".Среди мегавостребованных специалистов – менеджеры по продажам и торговые представители, отметила она. Это связано с расширением объема продаж товаров, продуктов и вещей, которые очень актуальны именно летом, "и нужны люди, чтобы все это продавать", пояснила эксперт.В отличие от туризма и гостеприимства – сфер, где речь часто идет о сезонной работе, четыре сферы в Крыму – медицина, общепит (не в курортных городах), индустрия красоты и производство – нуждаются в сотрудниках круглый год, отметила она.По ее словам, поток желающих приехать на постоянную работу в Крым сейчас снизился, что касается "сезонников", то и здесь наблюдается некоторый дефицит - большая часть линейных сотрудников на лето "оседает" в Краснодарском крае. Кроме того, работодатели на малых сезонных предприятиях пока не готовы рисковать и вкладываться, чтобы привлекать к себе временных работников.Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузыПутин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризмКак студенту найти достойную работу в Крыму
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новости, работа, профессия, оксана волкина, рынок труда, крым, новости крыма, общество
Какие профессии в Крыму самые востребованные

Эксперт в области рынка труда Волкина назвала топ самых востребованных профессий в Крыму

08:09 06.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Переизбытка специалистов в Крыму не наблюдается ни в одной из сфер, а в некоторых из них даже сохраняется острый дефицит работников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
По ее словам, ситуация на рынке труда в Крыму в летний период сильно отличается от средней полосы России и северных районов страны, "где всплесков трудовой активности и потребностей работодателей практически не замечается из-за удаленности от сезонных туристических объектов".
"Несмотря ни на что, сезон стартовал, приехали туристы, гости, их нужно обслуживать, нужен персонал, сейчас это очень востребованное направление", – заметила Волкина.
Среди мегавостребованных специалистов – менеджеры по продажам и торговые представители, отметила она. Это связано с расширением объема продаж товаров, продуктов и вещей, которые очень актуальны именно летом, "и нужны люди, чтобы все это продавать", пояснила эксперт.

"Все, что связано с гостинично-туристическим направлением, то есть горничные, официанты, повара – все как горячие пирожки разлетаются, их не хватает. Строительство тоже в летний период активизируется, и нужны туда сотрудники. В этих сферах есть дефицит", – добавила Волкина.

В отличие от туризма и гостеприимства – сфер, где речь часто идет о сезонной работе, четыре сферы в Крыму – медицина, общепит (не в курортных городах), индустрия красоты и производство – нуждаются в сотрудниках круглый год, отметила она.
По ее словам, поток желающих приехать на постоянную работу в Крым сейчас снизился, что касается "сезонников", то и здесь наблюдается некоторый дефицит - большая часть линейных сотрудников на лето "оседает" в Краснодарском крае. Кроме того, работодатели на малых сезонных предприятиях пока не готовы рисковать и вкладываться, чтобы привлекать к себе временных работников.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму.
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