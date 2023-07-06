https://crimea.ria.ru/20230706/kakie-professii-v-krymu-samye-vostrebovannye-1129796370.html

Какие профессии в Крыму самые востребованные

Какие профессии в Крыму самые востребованные - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Какие профессии в Крыму самые востребованные

Переизбытка специалистов в Крыму не наблюдается ни в одной из сфер, а в некоторых из них даже сохраняется острый дефицит работников. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T08:09

2023-07-06T08:09

2023-07-06T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Переизбытка специалистов в Крыму не наблюдается ни в одной из сфер, а в некоторых из них даже сохраняется острый дефицит работников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По ее словам, ситуация на рынке труда в Крыму в летний период сильно отличается от средней полосы России и северных районов страны, "где всплесков трудовой активности и потребностей работодателей практически не замечается из-за удаленности от сезонных туристических объектов".Среди мегавостребованных специалистов – менеджеры по продажам и торговые представители, отметила она. Это связано с расширением объема продаж товаров, продуктов и вещей, которые очень актуальны именно летом, "и нужны люди, чтобы все это продавать", пояснила эксперт.В отличие от туризма и гостеприимства – сфер, где речь часто идет о сезонной работе, четыре сферы в Крыму – медицина, общепит (не в курортных городах), индустрия красоты и производство – нуждаются в сотрудниках круглый год, отметила она.По ее словам, поток желающих приехать на постоянную работу в Крым сейчас снизился, что касается "сезонников", то и здесь наблюдается некоторый дефицит - большая часть линейных сотрудников на лето "оседает" в Краснодарском крае. Кроме того, работодатели на малых сезонных предприятиях пока не готовы рисковать и вкладываться, чтобы привлекать к себе временных работников.Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузыПутин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризмКак студенту найти достойную работу в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230518/ekspert-nazvala-volshebnuyu-tabletku-dlya-kruglogodichnogo-turizma-v-krymu-1128786188.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, работа, профессия, оксана волкина, рынок труда, крым, новости крыма, общество