https://crimea.ria.ru/20230328/nazvany-samye-vysokooplachivaemye-professii-v-krymu-1127814689.html

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму

Много платить в Крыму готовы проектировщикам, врачам, специалистам в области продаж и экспертам по транспортной безопасности. К такому выводу пришли аналитики... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T18:39

2023-03-28T18:39

2023-03-28T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Много платить в Крыму готовы проектировщикам, врачам, специалистам в области продаж и экспертам по транспортной безопасности. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам марта.В топ-5 для столицы Крыма вошли инженер-проектировщик (90 тыс.), менеджер по продажам автохимии (80 – 100 тыс.), замруководителя отдела продаж (от 80 тыс.), специалист по транспортной безопасности (60 – 100 тыс.) и торговый представитель (от 60 тыс.).В Севастополе на первом месте в аналогичном топе администратор САПР, которому обещают от 100 тыс. рублей в месяц. Следующие три позиции в списке – все медики. Самый высокооплачиваемый - врач стоматолог-терапевт, здесь сулят зарплату от 90 до 150 тысяч. На третьем месте – главврач (от 80 тыс.) и на четвертом – специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению (от 65 тыс. рублей).Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма >>Замыкает севастопольский топ вакансия главного бухгалтера, претендент на которую может рассчитывать на 50 тысяч рублей. В Белгороде главбухи тоже очень нужны, только там зарплата самых высокооплачиваемых стартует от 90 тысяч.В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт >>Всего специалисты сервиса проанализировали 18 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. В их числе Симферополь, Севастополь, Мурманск, Архангельск, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Владимир, Вологда, Иваново, Калининград, Калуга, Комсомольск-на-Амуре, Курск и Нижневартовск).Высокооплачиваемые вакансии для специалистов в области проектирования и строительства программирования, торговли, а также медиков – характерны для всех 17 городов, которые проанализировал SuperJob. В целом среди самых заманчивых предложений – вакансии врачей. Также в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте касаются руководителей и квалифицированных рабочих.Побила все рекорды вакансия директора по строительству объектов энергетики в Иваново: ему обещают от 170 до 220 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму Где искать работу: эксперты назвали самые востребованные профессии Школа выживания: как работают учителя в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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